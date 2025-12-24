ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「カーリース」の落とし穴…「ローンと同じ」ではない！　国民生活センターが警告

「ローンと同じ」は要注意！　国民生活センターが警告する「カーリース」トラブルの落とし穴
  • 「ローンと同じ」は要注意！　国民生活センターが警告する「カーリース」トラブルの落とし穴
  • 「ローンと同じ」は要注意！　国民生活センターが警告する「カーリース」トラブルの落とし穴

近年、ライフスタイルの多様化や新車供給体制の変化を背景に、車のサブスクリプションを含む「個人向けカーリース」の利用者が増えています 。

【画像全2枚】

一方で、契約内容の理解不足によるトラブルが急増しており、国民生活センターが2025年9月に注意喚起を行いました。同センターが自動車ユーザーに向けて、特に注意を促している点を3つのポイントに絞って簡潔にまとめて紹介します。

1. 「ローンと同じ」という説明に注意

カーリースは車両代金や税金、メンテナンス費用を月々定額で支払う仕組みですが、車の購入（所有）とは異なり、あくまで「賃貸借契約（借り物）」です 。「ローンと同じ感覚で車を持てる」という説明を鵜呑みにせず、走行距離制限や中途解約時の条件を必ず確認してください。

2. 原則として「中途解約」は不可

カーリースは長期利用を前提に料金が設定されているため、原則として途中で解約することはできません 。やむを得ず解約する場合、高額な解約金や違約金（事例では約50万円など）を請求されるリスクもあります 。「いつでも解約できる」という説明があったとしても、その際の費用負担について書面で確認することが重要です。

3. 「契約満了時」の精算トラブル

満了時に車が自分のものになると思っていたら、実際には「残価（据置価格）」の支払いが必要だった、というトラブルが多発しています。契約終了時に「車を返却するのか」「買い取るのか」「再リースするのか」といった条件は、契約内容によって大きく異なります 。口頭での説明だけでなく、契約書に記載された「残価精算」の有無を必ずチェックしてください 。

カーリースは便利なサービスですが、購入やレンタカーとは異なる独自のルールがあります。後々のトラブルを避けるためにも、本記事でピックアップした注意点を把握した上で、契約前に必ず書面を精読し、不明点は販売店へ徹底的に確認するようにしましょう 。

▼国民生活センター「カーリース」注意喚起
《カーケアプラス編集部@市川直哉》

関連記事

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーケア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES