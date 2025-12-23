ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

オートバックスとヤマハ、車載オーディオ共同開発へ…ヤマハの音響技術を活用

オートバックスとヤマハが車載オーディオ共同開発へ
  • オートバックスとヤマハが車載オーディオ共同開発へ
  • 共同開発する車載スピーカー

オートバックスセブンは12月23日、ヤマハと協業し、アフターマーケット向けの車載オーディオ製品の開発を開始したと発表した。

【画像】オートバックスとヤマハが車載オーディオ共同開発

両社の強みを融合し、ドライバーに「本物の音楽体験」を提供する新しいカーオーディオ価値の創出を目指す。

カーライフにおける音楽体験の価値は日々高まっており、高音質を求めるドライバーが増加している。こうしたニーズに応え、アフターマーケットでは個性と高品質を兼ね備えた製品の需要が高まっている。

ヤマハは楽器と音響機器で世界的な技術を持ち、オートバックスは市場のニーズに応じた商品・サービスの提供実績がある。今回の協業により、両社は楽器本来の音色や表現を忠実に再現できる車載スピーカーの開発検討を進めている。これにより走行中も高品質な音楽体験を可能にする。

また、2026年1月に幕張メッセで開催される東京オートサロン2026にて、開発中のスピーカーを搭載したデモカーをオートバックスブースで展示する予定だ。来場者は両社が提案する新しいカーオーディオの世界を直接体験できる。

1887年創業のヤマハは静岡県浜松市に本社を置く世界最大の総合楽器メーカー。音・音楽を中心に多彩な技術を融合し、楽器や音響機器のグローバル事業を展開している。企業理念は「感動を・ともに・創る」で、音楽を通じて豊かな生活の実現を目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オートバックス

カーオーディオ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES