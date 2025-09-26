ホンダの小型セダン『アメイズ』、新色クリスタルブラックパール追加…インド発売

ホンダ・カーズ・インディア（HCIL）は、コンパクトセダンの『アメイズ』に新しい外装色「クリスタルブラックパール」を追加したと発表した。

新色のクリスタルブラックパールは、アメイズのスタイリッシュなデザインに大胆で上品な要素を加え、プレミアム感と力強い存在感を高めている。黒色は、大胆でスポーティかつ洗練された外観を求める若年層の顧客に人気が高まっており、今回の新色は現代の意欲的な自動車購入者に強く訴求すると期待される。

初回購入者や若いファミリー、若い専門職の間で支持されているアメイズは、コンパクトセダン市場で強固な地位を築いている。同クラスの多くのセダンを上回る魅力を持ち、先進安全技術、独特のスタイル、広い室内空間、魅力的な装備、定評ある信頼性を提供している。

1.2L 4気筒i-VTECガソリンエンジンを搭載し、CVTと5速MTの両方を用意。滑らかな走行性能と優れた燃費効率を実現している。アメイズは同セグメント初のホンダセンシング先進運転支援システム（ADAS）を搭載し、インドで最も手頃な価格のADAS装備の乗用車となっている。

現行の第3世代アメイズは、V、VX、ZXの3つのトリムで展開。顧客は7色から選択でき、ルナーシルバーメタリック、メテオロイドグレーメタリック、プラチナホワイトパール、ゴールデンブラウンメタリック、ラディアントレッドメタリック、オブシディアンブルーパール、そして新たに追加されたクリスタルブラックパールが用意されている。