ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタの小型ミニバン『ルミオン』、安全性を大幅向上…スズキからのOEMモデル

トヨタ・ルミオン（インド仕様）
  • トヨタ・ルミオン（インド仕様）
  • トヨタ・ルミオン（インド仕様）
  • トヨタ・ルミオン（インド仕様）
  • トヨタ・ルミオン（インド仕様）
  • トヨタ・ルミオン（インド仕様）
  • トヨタ・ルミオン（インド仕様）

トヨタ・キルロスカル・モーター（TKM）は9月22日、7人乗り小型ミニバン『ルミオン』の安全装備を大幅に強化すると発表した。

【画像】トヨタ・ルミオン

ルミオンは、スズキのインド子会社のマルチスズキが2021年からOEM供給しているモデル。スズキ版は『エルティガ』だ。

ルミオンの今回のアップデートでは、全グレードに6つのエアバッグ（フロント、サイド、カーテンシールド）を標準装備する。これにより、運転者と乗員を様々な運転シーンで最大限保護する360度の包括的な安全性を提供する。

さらに最上位のVグレードには、タイヤ空気圧監視システム（TPMS）を新たに導入した。この先進機能により、タイヤ空気圧を継続的に監視し、安全性、燃費効率、利便性を向上させる。

ルミオンは若々しいデザインと実用的な7人乗りレイアウトを組み合わせたモデルだ。プレミアムクロームグリル、プロジェクターヘッドランプ、LEDテールランプ、デュアルトーン加工アルミホイールなどの特徴的な装備により、現代的な家族にとってスタイリッシュな選択肢となっている。

室内では、高級感のあるデュアルトーン仕様のキャビン、60：40分割可能な2列目シート、リクライニング機能付き3列目シート、2列目・3列目エアコン、広々とした荷物スペースを提供し、快適性と多様性を両立している。

接続機能として「トヨタi-Connect」を搭載し、スマートウォッチ対応、音声アシスタント対応、リモートロック・アンロック、エアコン制御、安全アラートを提供する。17.78cmのスマートプレイキャスト・インフォテインメントシステムには、ワイヤレスAndroid AutoとApple CarPlay、ステアリング操作コントロール、プレミアムアルカミス・サラウンドセンス・オーディオを搭載している。

パワートレインには1.5L K-シリーズエンジンを採用し、ネオドライブ（ガソリン）とE-CNG仕様を用意する。燃費はガソリン仕様（MT）で最大20.51km/l、CNG仕様で26.11km/kgを実現し、5速MTと6速AT（パドルシフト付き）の滑らかなトランスミッション選択肢を用意する。

トヨタの品質と信頼性を背景に、ルミオンは車両安定制御（VSC）、ヒルホールドアシスト、EBD付きABS、ブレーキアシスト、ISOFIX チャイルドシート取付金具、そして全グレード標準の6エアバッグなどの先進安全機能を搭載している。

車両には3年間・10万km保証が付帯し、最大5年間・22万kmまで延長可能だ。トヨタのエクスプレスメンテナンスと24時間365日ロードサイドアシスタンスも提供される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

ミニバン

インド

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES