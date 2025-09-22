ホーム モーターサイクル 新型車 記事

クラシック＆CUBEデザインが可愛い！ ヤマハ『CUXiE』台湾で発売、電池交換式の新型スクーター

ヤマハ CUXiE
  • ヤマハ CUXiE
  • ヤマハ CUXiE
  • ヤマハ CUXiE デュアルバッテリー（ピンク）
  • ヤマハ CUXiE デュアルバッテリー（ダークグレー）
  • ヤマハ CUXiE シングルバッテリー（ホワイト）
  • ヤマハ CUXiE シングルバッテリー（ライトグリーン）
  • ヤマハ CUXiE シングルバッテリー（ライトグレー）
  • ヤマハ CUXiE シングルバッテリー（ゴールド）

ヤマハ発動機は台湾で、電池交換式の新型電動スクーター『CUXiE』を正式発表し、9月4日より台湾全土のヤマハ「EV電動車専門店」で販売を開始した。

【画像】ヤマハの電池交換式スクーター『CUXiE』

「CUXiE」は、ヤマハ初のゴゴロ（Gogolo）ネットワーク電池交換システムを搭載した電動スクーターだ。2006年に登場し、クラシカルで可愛らしいデザインと軽快な走りで人気となった「CUXi」のコンセプトはそのままに、「クラシック可愛い、最も電動的」を掲げ開発された。

デザイン面では、「方中帯円（丸みのある四角）」のクラシックな美学とモダンな「CUBE」デザインを融合させ、洗練された外観を実現。

6色のカラーバリエーションを用意し、「ナチュラル＆ソフトシリーズ」（シングルバッテリー版）では灰色、白、浅緑、金色の4色にブラウンのソフトレザークッションを組み合わせ、「アーバンバイタリティシリーズ」（デュアルバッテリー版）では粉紅色、深灰色の2色にダークグレーの滑り止め布シートクッションを組み合わせる。

実用性にも配慮し、シングルバッテリー版では29.6リットルの大容量車体収納スペースを確保。3/4ヘルメット、レインコート、日用品などを収納できる。また、フロントの収納は1.4リットルの容量で700ccの飲料カップも収納可能だ。座席は720mmの超長設計で、一人乗りの快適性と親子同乗の安心感を両立している。

電動車専用の「ワンキー後退補助モード」機能を搭載し、狭い路地や駐車場での車両移動を楽にする。従来の機械式キー設計により、ガソリン車からの乗り換えでも違和感なく操作できる。

現代のライダーのニーズに応えるため、内蔵USB充電ポートを装備。低騒音・無振動の走行特性により、都市部での静かな移動を実現している。

価格はシングルバッテリー版が6万3000元（約30万円）、デュアルバッテリー版が6万4000元（約31万円）。最大出力2.5kW、最大トルク100Nmのモーターを搭載し、シングルバッテリー版の航続距離は39km、デュアルバッテリー版は83kmとなっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

電動バイク（EV）

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES