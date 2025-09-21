ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中国リープモーターの電動SUV『B10』、約520万円で欧州発売…IAAモビリティ2025

リープモーター『B10』（IAAモビリティ2025）
  • リープモーター『B10』（IAAモビリティ2025）
  • リープモーター『B10』（IAAモビリティ2025）
  • リープモーター『B10』
  • リープモーター『B10』
  • リープモーター『B10』
  • リープモーター『B10』

中国のEVメーカーのリープモーターは、IAAモビリティ2025において、電動SUV『B10』の欧州市場での販売開始を発表した。

【画像】リープモーター『B10』

同社は7月30日から欧州の一部市場で受注を開始しており、ステランティスの販売網を活用して9月から顧客への納車を開始する予定だ。B10は欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、南米を含む30カ国以上で販売される。

B10は最新のLEAP3.5アーキテクチャを採用したコンパクト電動SUVで、スタート価格は2万9900ユーロ（約520万円）に設定されている。これにより、同クラスで最も競争力のある電動SUVの一つとなる。

車両サイズは全長4515mm、全幅1885mm、全高1655mm、ホイールベース2735mmで、欧州の道路事情に適したサイズとなっている。内装では14.6インチの2.5K浮遊式タッチスクリーンを搭載し、スナップドラゴン8155チップによって駆動される。

パワートレインは218hpのパワー、240Nmのトルクを発生する高効率電動モーターを搭載。0-100km/h加速は8秒、最高速度は170km/hを実現する。バッテリーは56.2kWhのProバージョン（WLTP航続距離361km）と67.1kWhのProMaxバージョン（同434km）の2種類を用意する。

充電性能では11kW AC充電と最大168kWの超高速DC充電に対応し、30-80%の充電を20分以内で完了できる。安全性能では欧州の5つ星E-NCAP評価取得を目標とし、17のADAS機能と360度カメラシステムを標準装備する。

トリムレベルはLIFEとDESIGNの2種類を設定。LIFEでも1.8平方メートルのパノラマルーフ、18インチアルミホイール、360度パーキングカメラ、完全なADASパッケージを標準装備する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

IAAモビリティ

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES