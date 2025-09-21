中国リープモーターの電動SUV『B10』、約520万円で欧州発売…IAAモビリティ2025

中国のEVメーカーのリープモーターは、IAAモビリティ2025において、電動SUV『B10』の欧州市場での販売開始を発表した。

【画像】リープモーター『B10』

同社は7月30日から欧州の一部市場で受注を開始しており、ステランティスの販売網を活用して9月から顧客への納車を開始する予定だ。B10は欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、南米を含む30カ国以上で販売される。

B10は最新のLEAP3.5アーキテクチャを採用したコンパクト電動SUVで、スタート価格は2万9900ユーロ（約520万円）に設定されている。これにより、同クラスで最も競争力のある電動SUVの一つとなる。

車両サイズは全長4515mm、全幅1885mm、全高1655mm、ホイールベース2735mmで、欧州の道路事情に適したサイズとなっている。内装では14.6インチの2.5K浮遊式タッチスクリーンを搭載し、スナップドラゴン8155チップによって駆動される。

パワートレインは218hpのパワー、240Nmのトルクを発生する高効率電動モーターを搭載。0-100km/h加速は8秒、最高速度は170km/hを実現する。バッテリーは56.2kWhのProバージョン（WLTP航続距離361km）と67.1kWhのProMaxバージョン（同434km）の2種類を用意する。

充電性能では11kW AC充電と最大168kWの超高速DC充電に対応し、30-80%の充電を20分以内で完了できる。安全性能では欧州の5つ星E-NCAP評価取得を目標とし、17のADAS機能と360度カメラシステムを標準装備する。

トリムレベルはLIFEとDESIGNの2種類を設定。LIFEでも1.8平方メートルのパノラマルーフ、18インチアルミホイール、360度パーキングカメラ、完全なADASパッケージを標準装備する。