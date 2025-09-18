ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱『エクリプス クロス』新型、航続600kmのEVに…ルノーからOEM供給へ

三菱自動車工業は9月18日、コンパクトSUV『エクリプス クロス』の新型を欧州で発表した。

欧州事業統括会社のミツビシ・モーターズ・ヨーロッパ・ビー・ブイを通じて、2025年内より欧州で順次販売を開始する。

同車はアライアンスパートナーであるルノーグループよりOEM供給を受けるコンパクトSUVで、ルノーエレクトリシティ、フランス・ドゥエー工場で生産される。CMF-EVプラットフォームを採用し、EV専用モデルとして欧州における電動化を推進する。

新型エクリプス クロスは、三菱自動車独自のデザインコンセプト「ダイナミックシールド」をフロントフェイスに採用し、力強く洗練されたスタイルを実現している。総電力量87kWhの駆動用バッテリーを搭載し、一充電あたり約600km（WLTPモード）の航続距離を実現した。

最高出力160kW、最大トルク300Nmを発揮し、アクセルを踏み込んだ瞬間から力強いトルクが立ち上がる。回生ブレーキは4段階から選択可能で、ワンペダル機能も搭載している。充電は最大22kWの普通充電に加え、最大150kWの急速充電の利用も可能だ。

デジタル機能では、縦型の12.3インチスマートフォン連携ディスプレイオーディオを採用。Google搭載により、車に乗った瞬間からGoogleアシスタントやGoogleマップなどのアプリが利用でき、「OK Google」と話しかけるだけでエアコンの操作や目的地検索などをハンズフリーで実行できる。

安全面では最大20に上る先進運転支援システム（ADAS）を搭載。高速道路同一車線運転支援機能「MI-PILOT」や後退時交差車両検知警報システムなど、多彩な先進安全装備で安全・安心なドライブ体験を可能にしている。

