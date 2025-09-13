憧れのダカールラリー仕様『ランクル300』が買える！ 12台限定、938万800円から

トヨタ車体は、ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』を12台限定で抽選発売すると発表した。

【画像】ダカールラリー12連覇を記念した『ランドクルーザー300 RALLY RAID』

この特別仕様車は、チームランドクルーザー・トヨタオートボディ（TLC）が2025年1月にサウジアラビアで開催されたダカールラリー2025において、市販車部門12連覇を達成したことを記念して商品化された。

TLCラリードライバーの三浦昂氏（トヨタ車体社員）が「どんな路面でも疲れず、安心して速く走れるクルマをつくりたい」という思いでプロデュースした。

特別装備として、18インチアルミホイール（ENKEI「PDT1」）、トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY A/T III」、レッドブレーキキャリパー、レッド牽引フック、専用サスペンション、マッドガード、各種ステッカーなどを装備する。

内装では、RALLY RAID専用シート（表皮替え）や専用オーナメントを採用し、限定車であることを演出している。

コンプリート車は限定12台で価格は税込み938万800円から。さらに、GR SPORTディーゼル車オーナー向けに用品パッケージも販売される。こちらも限定12セットで税込み151万1400円（2025年3月以降生産のGR SPORTディーゼル車はサスペンション＆キャブマウント架装無しパッケージで税込み124万4100円）。

抽選エントリー期間は9月11日12時から9月28日23時59分までで、当選者には12月頃の販売を予定している。

なお、用品パッケージの個別用品についても、11月頃からトヨタ車両販売店およびランクルBASE店で販売予定となっている。