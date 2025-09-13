ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

憧れのダカールラリー仕様『ランクル300』が買える！ 12台限定、938万800円から

ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』
  • ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』
  • ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』
  • ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』
  • ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』

トヨタ車体は、ダカールラリー市販車部門12連覇を記念した特別仕様車『ランドクルーザー300 RALLY RAID』を12台限定で抽選発売すると発表した。

【画像】ダカールラリー12連覇を記念した『ランドクルーザー300 RALLY RAID』

この特別仕様車は、チームランドクルーザー・トヨタオートボディ（TLC）が2025年1月にサウジアラビアで開催されたダカールラリー2025において、市販車部門12連覇を達成したことを記念して商品化された。

TLCラリードライバーの三浦昂氏（トヨタ車体社員）が「どんな路面でも疲れず、安心して速く走れるクルマをつくりたい」という思いでプロデュースした。

特別装備として、18インチアルミホイール（ENKEI「PDT1」）、トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY A/T III」、レッドブレーキキャリパー、レッド牽引フック、専用サスペンション、マッドガード、各種ステッカーなどを装備する。

内装では、RALLY RAID専用シート（表皮替え）や専用オーナメントを採用し、限定車であることを演出している。

コンプリート車は限定12台で価格は税込み938万800円から。さらに、GR SPORTディーゼル車オーナー向けに用品パッケージも販売される。こちらも限定12セットで税込み151万1400円（2025年3月以降生産のGR SPORTディーゼル車はサスペンション＆キャブマウント架装無しパッケージで税込み124万4100円）。

抽選エントリー期間は9月11日12時から9月28日23時59分までで、当選者には12月頃の販売を予定している。

なお、用品パッケージの個別用品についても、11月頃からトヨタ車両販売店およびランクルBASE店で販売予定となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザー300

トヨタ車体

ダカールラリー（Dakar）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES