ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

『コンセプトAMG GT XX』がさらなる新記録、1メガワット超えの超高速充電を実現…1分で航続125km分充電

『コンセプトAMG GT XX』が1メガワット超えの超高速充電を実現
  • 『コンセプトAMG GT XX』が1メガワット超えの超高速充電を実現
  • 『コンセプトAMG GT XX』が1メガワット超えの超高速充電を実現
  • 『コンセプトAMG GT XX』が1メガワット超えの超高速充電を実現
  • 『コンセプトAMG GT XX』が1メガワット超えの超高速充電を実現

メルセデスベンツは9月8日、次世代高性能EV『コンセプトAMG GT XX』を使用した技術実証で、1メガワット級の超高速充電を実現したと発表した。

【画像】『コンセプトAMG GT XX』が1041kWの超高速充電を実現

イタリアのナルドでの高速走行テストで25の記録を樹立したコンセプトAMG GT XXが、今度は充電分野で新たな記録を達成した。プロトタイプ充電ステーションにおいて、同車両は1000kW（1メガワット）を超える充電出力を実現。最大充電出力は1041kWに達し、充電開始からわずか0.5秒で1メガワットに到達した。

同車両は約2分半にわたって1000kWの充電出力を維持することができた。特別に開発されたCCS充電ケーブルを通じて最大1176アンペアの電流が流れ、システムは1分間で17.3kWhを伝送した。これは125kmの航続距離（WLTP）に相当する。

この記録を可能にしたのは、メルセデスAMGで一から開発された革新的な高性能バッテリーだ。F1からインスピレーションを得た円筒形NCMAセルを使用し、300Wh/kgを超える高いエネルギー密度を実現している。

バッテリーセルの直接冷却は、電気的に非導電性のオイルによって行われ、3000個以上のセルそれぞれの最適温度を維持する。800ボルトを超える電圧により、軽量化と充電時間の短縮を実現している。

充電インフラの革命も重要な成功要因だ。メルセデスベンツとアルピトロニックが共同開発したプロトタイプ充電ステーションは、トラック用に設計されたMCS充電ステーションを、スリムなCCSケーブルで動作するシステムに変換したものだ。

アクシャルフラックスモーターと直接冷却バッテリーの両技術は、2026年に新しいAMG.EA高性能アーキテクチャで量産化される予定だ。メガワット充電の知見は、ヨーロッパと北米のメルセデスベンツ充電ハブでの新しい高性能急速充電器の開発に直接活用される、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスAMG

メルセデスベンツ コンセプトカー

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

EV充電

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES