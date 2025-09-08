ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

変形するステアリングホイール、自動運転時代に対応…ZFがIAAモビリティ2025で発表へ

ZFライフテックの変形するステアリングホイールコンセプト
  • ZFライフテックの変形するステアリングホイールコンセプト
  • ZFライフテックの変形するステアリングホイールコンセプト

ZFライフテックが、IAAモビリティ2025において、変形するステアリングホイールコンセプトを発表する。

【画像】変形するステアリングホイール

このコンセプトは、自動運転時代における車内空間の変革に対応するものだ。ZFライフテックのステアリングホイールシステムは、内蔵された電動ドライブユニットにより、約2秒でリムを下方に折り畳むことができる。これにより自動車メーカーは、スムーズで静かな格納機能をダッシュボードに組み込むことが可能になる。

この技術により、柔軟で個性的な車内コンセプト「未来のインテリア」のための空間が創出される。変形ステアリングホイールは、駐車時や将来の自動運転モードにおいて、より大きな快適性と空間を実現する。

ZFライフテックのハラルド・ルッツ氏は「変形ステアリングホイールにより、手動運転と自動運転の文脈に応じた接続を確立する先進的なコンセプトを開発した。従来の機能性と車内デザインの新たな自由度を組み合わせている」と説明した。

このコンセプトは、馴染みのあるすべての操作系を備えた従来のステアリングホイールをベースとしている。ドライバー用エアバッグは、新しい変形ステアリングホイールの中央ハブに統合されている。

自動運転時や駐車時には、ステアリングホイールのリムを下方に折り畳むことができる。自動車メーカーの車内コンセプトに応じて、ステアリングホイールのリムをダッシュボードに格納することも可能だ。

わずか2秒の折り畳み時間により、運転モード間の迅速な切り替えが可能になる。中央部の光学素子は色分けにより現在のモードを明確に示し、夜間運転などの視認性が低い状況でも容易に認識できる。

ユーザーは車両をさまざまな目的で使用しており、仕事、リラクゼーション、マルチメディアコンテンツの消費など、車内で過ごす時間が増加している。これは特にアジア市場で顕著で、快適性と機能性をシームレスに融合した空間への明確な需要がある。

ZFライフテックの変形ステアリングホイールのアイデアは、将来の車内空間の進化を支援することだ。駐車時や自動運転時に追加の空間を創出し、柔軟でカスタマイズ可能な車内コンセプトの開発を可能にする。

統合された挟み込み防止機能により、日常使用における最大限の安全性も確保している。このシステムは、動作中に指や手などの身体部位が挟まれることを防ぐ。ZFライフテックの変形ステアリングホイールコンセプトは、顧客固有の要件に適応でき、さまざまな用途シナリオに対応する柔軟なソリューションを提供する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ZF

IAAモビリティ

自動運転、高度運転支援（ADAS）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES