ZFの売上高は8％減、調整後EBIT利益率は3.7%に改善…2025年1-9月期決算

ZF本社
ZFは、2025年1-9月期の決算を発表した。地政学的緊張、関税、市場の減速といった厳しい環境下にもかかわらず、収益性を改善し、強固なキャッシュフローを生み出した。

1月から9月までのグループ売上高は289億ユーロで、前年同期の314億ユーロから8%減少した。名目減少の約6ポイントはM&A効果によるもので、主に2024年4月に完了したフォックスコンとのZFシャシーモジュール合弁事業の影響。為替とM&A効果を除いた有機的売上高は前年同期比0.6%減となった。関税、地政学的リスク、複数セグメントでの販売台数減少が業績に影響を与えた。

調整後EBIT利益率は3.7%に達し、前年同期の2.8%から改善した。継続的な変革コストにもかかわらず、ZFは収益性を大幅に向上させた。業績改善プログラムが効果を発揮し、この進展を推進している。

9か月間の調整後フリーキャッシュフローは6億8300万ユーロとなり、前年同期のマイナス8億7000万ユーロから約16億ユーロの大幅な改善を示した。これは運営効率と運転資本を向上させる施策の一貫した実行を反映している。

ZFはこの期間中にリファイナンスも成功させ、9月には15億ドルの5年債を発行した。レバレッジは2024年末の3.27倍から2025年9月30日時点で3.15倍に低下した。同日時点の純負債は約106億ユーロとなった。

ZFのミヒャエル・フリックCFOは「2025年1-9月期の業績は、困難な環境下でも行動能力を維持していることを示している。業績改善プログラムが機能し、企業変革を続ける中で収益性を安定させている。市場の変動と業界特有の圧力にもかかわらず、ZFは通期目標の達成に向けて順調に進んでいる」と述べた。

《森脇稔》

