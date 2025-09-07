中国リープモーター、新型コンパクトEV『B05』発表へ…IAAモビリティ2025

中国のEVメーカーのリープモーターは、9月8日にドイツで開幕するIAAモビリティ2025において、新型コンパクトEV『B05』をワールドプレミアすると発表した。

【画像】リープモーターB05のティザー

リープモーターは、B5のティザー写真を3点公開している。

リープモーターはドイツ市場で大きな成果を上げている。8月に約830台の新車登録を記録し、ドイツでの月間販売台数として過去最高を達成した。これにより純電気自動車市場で約1.8%のシェアを獲得し、中国系メーカーとしてドイツでのEV販売台数1位となった。

リープモーター・ドイツのマルティン・レッシュ最高経営責任者は「8月の結果に非常に満足している。約110の販売拠点を持つ販売パートナーと共に素晴らしい成果を達成した」と述べた。

リープモーターは新型コンパクトSUV『B10』の予約受付をドイツで開始した。エントリーモデル「ライフ プロ」は2万9900ユーロから、最上位モデル「デザイン プロ マックス」は3万3900ユーロ（約545万円）からで販売される。

レッシュ氏は、「B10は自動車市場の中核セグメントでスタートし、リープモーターを新たなレベルに押し上げるだろう」と期待を示した。