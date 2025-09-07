「カラーかっこよ！！」カワサキ『ヴェルシス650』2026年モデルの新色「ブルー」に高評価の声

カワサキのミドルクラスアドベンチャー『ヴェルシス650』がカラー＆グラフィックを変更し、2026年モデルとして9月27日に発売される。SNS上では、「新型ヴェルシス650のカラーかっこよ！！！！！」「乗り換え候補だな」など様々な声が上がっている。

【画像】カワサキ『ヴェルシス650』2026年モデル

ヴェルシス650は、低中速域のトルクを重視してチューニングした649cc水冷パラレルツインエンジンをスリムで軽量なフレームに搭載したマルチパーパスモデル。

アップライトなライディングポジション、優れたプロテクション性能を発揮するカウリングとウインドシールド、20リットルの容量を持つフューエルタンクなどを装備する。

2026年モデルでは、カラー＆グラフィックの変更に加え、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」と「ナビ機能」が利用できるようになった。これらの機能は有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に渡される二次元コードにより1年間無償で利用できる。

新しいカラーは「メタリックディープブルー×メタリックスパークブラック」で、メーカー希望小売価格は116万6000円。カワサキプラザのみでの販売となる。

これを受けX（旧Twitter）では、「新色いいね」「新型ヴェルシス650のカラーかっこよ！！！！！」「新しいVersys650かっちょいいじゃん」など、新しくなったカラー＆グラフィックに高評価の声が多く見られた。

また、「乗り換え候補だな」「カワサキケアモデルなのが嬉しい」など購入を検討している様子や、「オプションでもいいからクイックシフターを」といった要望の声も上がっていた。