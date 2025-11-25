「就職人気企業ランキング」総合トップは8年連続で伊藤忠商事、トヨタは42位に後退［新聞ウォッチ］

ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

伊藤忠本社ビル（参考画像）
  • 伊藤忠本社ビル（参考画像）
  • トヨタ自動車本社（参考）

就職情報会社の「学情」が、2027年3月卒業・修了予定の大学・大学院生を対象にした「就職人気企業ランキング」を発表した。きょうの朝日が「広告面」に見開きページで取り上げている。

それによると、総合トップは8年連続で伊藤忠商事。2位は、前年 同様に味の素だったが、3位は東宝、4位が任天堂、5位がオリエンタルランドとエンターテインメントに強い企業が上位を占めたという。

一方、「トランプ関税」の影響などを受けて厳しい経営環境を余儀なくされている自動車産業では、トヨタ自動車が前年の25位から大きく後退して42位。前年110位だったホンダは総合200位内には入らず圏外。さらに、自動車部品メーカーを含めると、アイシンが前年の418位から164位に躍進したものの、同じトヨタグループのデンソーは前年140位から199位とランクダウンとなった。

ちなみに、業種別ランキングのうち、輸送機器・自動車関連のベスト5をみると、1位のトヨタ自動車は不動だが、2位アイシン（前年10位）、3位デンソー（同3位）、4位マツダ（同6位）、5位ホンダ（同2位）と、斜陽傾向が続く中でも順位の入れ替えもみられたようだ。

2025年11月25日付

●国内設備投資8%減税案、政府・来年度関税影響なら15% （読売・1面）

●就職人気企業ランキング、2027年卒、伊藤忠商事、8年連続で首位、自動車系は下落（朝日・12面）

●日中接触せずG20閉幕、中国、国際社会で対日批判 （朝日・7面）

●盗難車暴走次々はねる、東京・足立、1人死亡10人負傷、窃盗容疑男性逮捕 （毎日・1面）

●台湾有事答弁「適切」61%、内閣支持75%高水準維持、本社・FNN合同調査（産経・1面）

●Opinion、車の1000万台クラブ（日経・5面）

《福田俊之》

