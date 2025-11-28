ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

バッテリー交換式小型トラック『エルフEV』、ファミリーマート配送で実証開始…いすゞら4者が横浜市で

実証実験の出発式
  • 実証実験の出発式
  • バッテリー交換デモンストレーション

いすゞ自動車とファミリーマート、伊藤忠商事、横浜市は、車両の左右両側からバッテリーを同時交換できる国内初のステーションと、これに対応したバッテリー交換式小型トラック『エルフEV』をファミリーマートへの商品配送する実証実験の出発式を横浜市港北区で催した。

【画像全2枚】

本実証実験では、バッテリーを両サイドから同時に交換可能な仕様に改造したエルフEVを3台配備し、横浜市内のファミリーマート約80店舗にてルート配送を行う。バッテリー交換は従来のディーゼル車の燃料給油と同等の時間で完了するため、これまでバッテリーEV導入の壁であった充電に伴うダウンタイムの削減に寄与する。今回の取り組みを通じて、現場の業務効率化と車両運行の継続性向上について検証していく。

式典では各社の代表者がスピーチを行い、実証の狙いと今後の展望についてそれぞれの思いを述べた。その後、約7分でバッテリー交換が完了するデモンストレーションと、各社代表者によるテープカットが行われ、関係者や報道機関など約60名が見守る中、満充電のバッテリーを搭載したエルフEVが、社会課題の解決に向けて力強く出発した。

いすゞ自動車の南真介社長兼COOは「24時間稼働するコンビニ配送において、BEVトラックの充電時間の長さは大きな課題であり、バッテリー交換式エルフEVはこの課題に対して有効であると考えている。実証実験を通じて見えてくるハードルを一つずつ解決し、実証から実用へと進めていく。将来的には用途を限定せず、他社とも協力しながら汎用的なバッテリー交換の仕組みを模索していく。加えて、バッテリー交換ステーションを蓄電施設として活用する構想も進め、いすゞの経営理念体系である、地球の運ぶを創造するを目指し、着実に前進していく」と述べた。

いすゞは本実証実験を通じて、パートナーとともにバッテリー交換式EVの有効活用と仕組みづくりに挑戦していく。いすゞグループは商用モビリティソリューションカンパニーへの変革を目指して、商用車のBEV化や運輸部門のCO2削減における課題解決を図り、社会に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

いすゞエルフ

いすゞ自動車

伊藤忠グループ

横浜市（自治体）

トラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES