ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWの新命名戦略反映、EV『ID. ポロ』と『ID.ポロGTI』発表へ…IAAモビリティ2025

フォルクスワーゲン ID. Poloと ID. Polo GTI
  • フォルクスワーゲン ID. Poloと ID. Polo GTI
  • フォルクスワーゲン ID. Poloと ID. Polo GTI
  • フォルクスワーゲン ID. Polo GTI
  • フォルクスワーゲン ID. Polo GTI
  • フォルクスワーゲン ID. Polo GTI
  • フォルクスワーゲン ID. Polo GTI
  • フォルクスワーゲン ID. Polo
  • フォルクスワーゲン ID. Polo

フォルクスワーゲンは9月4日、これまでのベストラーモデルの名称を電気自動車の「ID.（アイディ.）」モデルに引き継ぐ新たな命名戦略を発表した。

【画像】VW『ID. ポロ』と『ID.ポロGTI』

これにより、顧客にとって親しみやすさが向上するという。

新戦略の最初のモデルは、2026年発売予定の『ID. Polo（アイディ. ポロ）』。このモデルはコンセプトカー「ID. 2all（アイディ. 2オール）」の市販版だ。フォルクスワーゲンのトーマス シェーファーCEOは、「伝統的なモデル名がブランドの力強さや品質、時代を超えたデザインを象徴しているため、これらの名称を未来の車にも引き継ぐ」と述べた。

同社は今後、電気自動車の新モデルに長年親しまれてきた名称を採用しつつ、内燃機関モデルは従来通りの名称で販売を続ける。これにより電気自動車と内燃機関車の世界を融合し、顧客がブランドの製品ラインナップをより分かりやすく認識できるようにする狙いだ。

「ID.」は先進テクノロジーと電動モビリティを象徴し、『ポロ』は高品質や安全性、革新技術の民主化を表してきた。新しい「ID. Polo」はこれらの特徴を兼ね備え、Polo誕生50周年の節目に登場する。マーティン サンダー取締役は、「モデル名が信頼性や歴史を示す重要な要素であり、電動モビリティも身近で個人的な存在でなければならない」と語った。

また、2026年には「ID. GTI Concept（アイディ. GTIコンセプト）」が発表され、量産モデルの『ID. Polo GTI（アイディ. ポロGTI）』も登場予定だ。これらは優れたダイナミクスと運転の楽しさを提供するという。

9月8日から14日にドイツ・ミュンヘンで開催されるIAAモビリティ2025では、カモフラージュされた「ID. Polo」と「ID. Polo GTI」が世界初公開される。

フォルクスワーゲンにとって、小型でコンパクトな電気自動車ファミリーの発表は新時代の幕開けを意味する。新モデルは手頃な価格で提供され、顧客のフィードバックを反映した高品質な素材や直感的な操作性を特徴とする。

「ID.」ファミリーは2018年に導入され、独立した電気自動車ラインナップを形成している。最初のモデルは『ID. 3』で、最大モデルは『ID. 7』。後者は現在、ドイツおよびヨーロッパでマーケットリーダーとなっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW ポロ（Polo）

IAAモビリティ

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES