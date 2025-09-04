ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバル フォレスター 新型、日本にない「ウィルダネス」は約570万円から…今秋米国発売へ

スバル・フォレスター・ウィルダネス新型
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス新型
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス新型
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス新型
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス新型
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス新型
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス新型
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス新型
  • スバル・フォレスター・ウィルダネス新型

スバル・オブ・アメリカは8月29日、新型『フォレスター』のオフロード仕様「 ウィルダネス」の価格を発表した。これまでで最もタフな『フォレスター ウィルダネス』となる新型の価格は3万8385ドル（約570万円）からで、今秋発売される。

【画像全10枚】

新型フォレスター ウィルダネスは、先代より高い9.3インチの最低地上高を実現。真のオフロード性能を提供する重要なアップグレードにより、トレイルを超えた冒険をさらに遠くまで可能にするという。

パワートレインには改良された2.5リッター水平対向エンジンを搭載し、180hpのパワーと178ポンドフィートのトルクを発生。先代フォレスターと比較して、より低いRPMでトルクを発揮し応答性を向上させた。トランスミッションにはリニアトロニック無段変速機（CVT）を採用している。

新型フォレスター ウィルダネスは、改良されたリニアトロニックCVTを使用。より短いファイナルドライブ比により低速オフロード性能を向上させ、スノー/ダートとディープスノー/マッドモードを備えたX-MODEデュアルモードシステムと組み合わせることで信頼性を高めた。

また、改良されたスバル シンメトリカル全輪駆動システムは、センターデフのロックアップを高速化し、オフロード時のホイールスピンを低減。ステアリング角度データを活用することで、高速道路でのターンインとコーナリング時の安定性を向上させた。

新型フォレスター ウィルダネスには、先代より幅広い235mmオールテレーンタイヤを標準装備し、オフロードでの信頼性を高めた。最新のスバル グローバル プラットフォームを採用し、先代フォレスターと比較してねじり剛性を10%向上させた。

新型フォレスター ウィルダネスは、第6世代フォレスターラインアップの他モデルと比較して、アプローチ角、デパーチャー角、ブレークオーバー角を改善。アプローチ角は19度から23.5度に拡大、ランプブレークオーバーは19.6度から21度に向上、デパーチャー角は24.6度から25.5度に改善された。

アップグレードされたトランスミッションクーラーにより、牽引能力は3500ポンドに向上。これはスバル フォレスター史上最高の牽引能力となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル フォレスター

スバル（ブランド、自動車）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES