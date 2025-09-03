スマートの新型電動SUV『#5』、欧州初公開へ…IAAモビリティ2025

スマートは、9月8日にドイツで開幕するIAAモビリティ2025において、プレミアムミッドサイズ電動SUV『#5』を欧州初公開すると発表した。

【画像】スマートの新型電動SUV『#5』

スマート#5は最近、レッドドット・デザイン賞のプロダクトデザイン部門を受賞しており、これまで以上の空間性、多様性、革新的技術を提供する。

スマート#5は800ボルトプラットフォームを採用し、大幅に延長された航続距離と高速充電機能を実現している。最新の電気駆動システムに加え、先進運転支援システムと知能コックピットを搭載し、全乗客の使いやすさと利便性において新たな基準を設定している。

エントリーレベルモデルの「スマート#5 Pro」は76kWhのリン酸鉄リチウムバッテリーを搭載し、パノラミックハロールーフやシームレスな接続性、運転支援システムなどの先進的な快適機能を備えている。「スマート#5 Pro+」以上のモデルは、100kWhのニッケルマンガンコバルト酸化物バッテリーを搭載し、最大590km（WLTPサイクル）の航続距離を実現している。

最上位モデルの「スマート#5 サミットエディション」は、プレミアム品質と実用的な革新を組み合わせ、電動トレーラーヒッチやルーフプラットフォーム、サイドラダーなどのオフロード向け機能を備えている。