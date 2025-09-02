ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VW「ジェッタ」ブランド、中国で第一汽車と新会社設立へ…エントリーEV市場に2026年参入

VW「ジェッタ」ブランドが中国で第一汽車と新会社設立へ
  • VW「ジェッタ」ブランドが中国で第一汽車と新会社設立へ
  • VWの新ブランド「ジェッタ」のセダン
  • VWの新ブランド「ジェッタ」のSUV
  • VWの新ブランド「ジェッタ」のSUV

フォルクスワーゲングループは8月29日、中国向け「ジェッタ」ブランドの新会社を第一汽車と共同設立すると発表した。

【画像】VW「ジェッタ」ブランド（中国）

これにより、中国の急成長するエントリー新エネルギー車市場への参入を本格化させる。同社はジェッタブランドの電動化転換を推進し、「中国で、中国のために」戦略の下、新たな成長機会を捉える方針だ。

2028年までに、ジェッタブランドは4つの新エネルギー車を投入する計画。これらの車種は、エントリー市場で競争力のある電動化、デジタル化、高度運転支援システム（ADAS）機能を搭載する予定だ。

フォルクスワーゲングループ（中国）のラルフ・ブランドシュテッターCEOは「ジェッタの電動化転換により、グループは高速成長するエントリー新エネルギー車市場に参入し、より幅広い顧客層にサービスを提供する」と述べた。

新たな組織体制として、ジェッタブランドの新会社が設立される予定だ。これにより、より迅速な市場対応と深度のある現地化融合を実現する。

フォルクスワーゲン乗用車ブランド中国のロバート・チセックCEOは、「ジェッタの新エネルギー車は、スマートソリューションとフォルクスワーゲンの高品質DNAを融合させ、中国の活況なエントリー自動車市場に性能、信頼性、価値を兼ね備えた優良な製品選択肢を提供する」と説明した。

2030年までに、コンパクトカーが新エネルギー車市場の約半分を占める見込みで、その中でも販売価格10万元前後のエントリー車種が重要な成長牽引要因となる。ジェッタブランドは2026年に最初の車種を市場投入予定で、エントリー市場向けの競争力ある電動化、デジタル化、ADAS機能を搭載しながら、強力な価格競争力を維持する。

ジェッタの製品計画は、フォルクスワーゲングループの中国史上最大規模の新エネルギー製品攻勢の重要な構成部分。2030年までに、VWグループは中国で約50の新エネルギー車を投入予定で、その中には約30の純電動車が含まれる。

成都は中国西南地区の自動車重要拠点として、全国で自動車保有量が最も多い都市であり、強大な新エネルギー車産業クラスターを有している。成都生産基地の長期布局に立脚し、ジェッタブランド新会社は既存リソースを全面的に統合し、地元投資を導入して、地域産業協同優位性を発揮し、ブランドの市場対応を加速する。

2030年までに、ジェッタブランドの新会社は研究、生産、供給、販売をカバーする産業バリューチェーンの構築を目標としている。これにより、ジェッタブランドの四川省および西南地区自動車産業生態系での融合をさらに深化させ、四川自動車産業のリーディング企業としての地位を固めていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW ジェッタ

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

第一汽車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES