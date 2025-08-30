ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

『ジムニー』がグレー＆ウッド調でクラシックに進化！ ビヨンドジャパンの新カスタムスタイル「CODE23」

ミディアムグレーの『ジムニー』が進化！ ビヨンドジャパンが輝きのアクセントで魅せる新カスタムスタイル「CODE23」を発表
  • ミディアムグレーの『ジムニー』が進化！ ビヨンドジャパンが輝きのアクセントで魅せる新カスタムスタイル「CODE23」を発表
  • リベルテ64/74 フロント＆リアバンパー
  • フェイスグリル セブンスロット
  • スーパームーン ホイール
  • ミディアムグレーの『ジムニー』が進化！ ビヨンドジャパンが輝きのアクセントで魅せる新カスタムスタイル「CODE23」を発表
  • ミディアムグレーの『ジムニー』が進化！ ビヨンドジャパンが輝きのアクセントで魅せる新カスタムスタイル「CODE23」を発表
  • ミディアムグレーの『ジムニー』が進化！ ビヨンドジャパンが輝きのアクセントで魅せる新カスタムスタイル「CODE23」を発表

ラスターが展開するジムニー専門パーツブランド・BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）が、最新デモカー『CODE23』を発表した。

CODE23は、落ち着いたミディアムグレーのボディカラーに、ステンレスやメッキ調の輝きを組み合わせることで、上質かつクラシカルなジムニースタイルを提案している。

スズキ『ジムニー』シリーズは、ポップな色合いからレトロ系まで幅広いカラーバリエーションを受け止めるデザインも魅力のひとつだ。落ち着いた雰囲気を求めるユーザーに人気のカラー・ミディアムグレーだが、乗り続けるうちに「もう少し個性が欲しい」と感じるユーザーも少なくないという。ビヨンドジャパンが目指したのは、輝きを取り入れたクラシカルなスタイリングだ。

リベルテ64/74フロントバンパー（税込み7万2600円）と同リアバンパー（税込み8万6900円）は、力強いパイプ形状とステンレス素材を活かした鏡面仕上げで存在感を発揮する。フェイスグリル（税込み9万9000円）は、セブンスロット7ホールデザインにメッキ調仕上げを施し、オフロード感と輝きを両立している。

スーパームーンホイール（税込み3万8500円）は、ホイール面が滑らかなディッシュデザインを採用し、クロームカラーで統一感を演出している。

パーツの色使いを統一することで、渋いボディカラーにも自然に調和し、ジムニー全体のスタイリングを一段と引き立てている。CODE23は、落ち着きを保ちつつ個性をプラスした、新しいジムニーカスタムの方向性を示す一台となっている。

BEYOND JAPANは今後も、ユーザーの好みに合わせた幅広いカスタムスタイルを提案し続ける。イベント展示やオンラインでの情報発信を通じ、ジムニーカスタムの可能性を広げていく。

CODE23に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトで確認できる。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

アフターマーケット

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES