『ジムニー』がグレー＆ウッド調でクラシックに進化！ ビヨンドジャパンの新カスタムスタイル「CODE23」

ラスターが展開するジムニー専門パーツブランド・BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）が、最新デモカー『CODE23』を発表した。

CODE23は、落ち着いたミディアムグレーのボディカラーに、ステンレスやメッキ調の輝きを組み合わせることで、上質かつクラシカルなジムニースタイルを提案している。

スズキ『ジムニー』シリーズは、ポップな色合いからレトロ系まで幅広いカラーバリエーションを受け止めるデザインも魅力のひとつだ。落ち着いた雰囲気を求めるユーザーに人気のカラー・ミディアムグレーだが、乗り続けるうちに「もう少し個性が欲しい」と感じるユーザーも少なくないという。ビヨンドジャパンが目指したのは、輝きを取り入れたクラシカルなスタイリングだ。

リベルテ64/74フロントバンパー（税込み7万2600円）と同リアバンパー（税込み8万6900円）は、力強いパイプ形状とステンレス素材を活かした鏡面仕上げで存在感を発揮する。フェイスグリル（税込み9万9000円）は、セブンスロット7ホールデザインにメッキ調仕上げを施し、オフロード感と輝きを両立している。

スーパームーンホイール（税込み3万8500円）は、ホイール面が滑らかなディッシュデザインを採用し、クロームカラーで統一感を演出している。

パーツの色使いを統一することで、渋いボディカラーにも自然に調和し、ジムニー全体のスタイリングを一段と引き立てている。CODE23は、落ち着きを保ちつつ個性をプラスした、新しいジムニーカスタムの方向性を示す一台となっている。

BEYOND JAPANは今後も、ユーザーの好みに合わせた幅広いカスタムスタイルを提案し続ける。イベント展示やオンラインでの情報発信を通じ、ジムニーカスタムの可能性を広げていく。

CODE23に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトで確認できる。