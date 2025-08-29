人とモビリティの関係を再定義する「3つのA」…有料会員記事ランキング

8月21～27日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はソニー・ホンダ『AFEELA』の「自動運転とコックピットUIの融合」でした。AFEELAはモビリティを「新たなエンターテインメント空間」として捉え直しているそうです。