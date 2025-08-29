人とモビリティの関係を再定義する「3つのA」…有料会員記事ランキング

8月21～27日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はソニー・ホンダ『AFEELA』の「自動運転とコックピットUIの融合」でした。AFEELAはモビリティを「新たなエンターテインメント空間」として捉え直しているそうです。
ソニー・ホンダモビリティが開発中の『AFEELA 1（アフィーラ・ワン）』プロトタイプのハードウェアとソフトウェアのアーキテクチャと特徴的なコックピットHMIについて、はじめて日本語で詳細な解説が行われた。
日野自動車が、羽村工場をトヨタ自動車に移管するのに伴い、準備会社を設立する。新会社「トヨタ自動車羽村株式会社」は2025年8月中の設立を予定している。所在地は東京都羽村市緑ヶ丘三丁目1番地1で、代表取締役には青木是篤氏が就任する。
「2050年までにHondaが関係する交通事故による死亡者をゼロにする」という高い目標を掲げるHonda。いかにしてそのような高い目標にアプローチするのか。
22日の日経平均株価は前日比23円12銭高の4万2633円29銭と小反発。米国の金融政策の行方を睨んで膠着商状の中、金融株を中心とした買いがわずかに勝った。
トヨタ・リサーチ・インスティテュート（TRI）とボストン・ダイナミクスは21日、ロボット工学と人工知能研究における大きな前進を発表した。