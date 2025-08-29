ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

人とモビリティの関係を再定義する「3つのA」…有料会員記事ランキング

ソニー・ホンダモビリティの『AFEELA』は自動運転とインフォテイメントを融合した高度なユーザー体験に価値がある（講演が開催されたソニー本社1階に展示されていた『AFEELA 1』を撮影したもの）。
  • 量産試作を開始したソニー・ホンダモビリティ『AFEELA 1（アフィーラ・ワン）』
  • 運転自動化技術の進化における「Hondaのビジョン」セミナー資料より
  • 日産 ルークス 新型（ハイウェイスター X）
  • トヨタ・リサーチ・インスティテュート（TRI）とボストン・ダイナミクスのAI搭載ヒューマノイドロボット「アトラス」

8月21～27日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はソニー・ホンダ『AFEELA』の「自動運転とコックピットUIの融合」でした。AFEELAはモビリティを「新たなエンターテインメント空間」として捉え直しているそうです。


1位） ソニー・ホンダ『AFEELA』が「Unreal Engine」搭載でめざす「自動運転とコックピットUIの融合」とは：292 Pt.

ソニー・ホンダモビリティが開発中の『AFEELA 1（アフィーラ・ワン）』プロトタイプのハードウェアとソフトウェアのアーキテクチャと特徴的なコックピットHMIについて、はじめて日本語で詳細な解説が行われた。
クルマ＋IT／ソフトウェアという異業種連携




2位） 新会社「トヨタ自動車羽村」、8月中に設立へ…日野から工場移管：68 Pt.

日野自動車が、羽村工場をトヨタ自動車に移管するのに伴い、準備会社を設立する。新会社「トヨタ自動車羽村株式会社」は2025年8月中の設立を予定している。所在地は東京都羽村市緑ヶ丘三丁目1番地1で、代表取締役には青木是篤氏が就任する。
SUVや小型トラックなどの自動車製造、自動車部品製造を継続





3位） Hondaが描く「事故ゼロ」への緻密なロードマップ、ADASの進化とデジタルツインが拓く安全の未来［インタビュー］：58 Pt.

「2050年までにHondaが関係する交通事故による死亡者をゼロにする」という高い目標を掲げるHonda。いかにしてそのような高い目標にアプローチするのか。
2050年までに交通事故死者ゼロ





4位） 日産株価が反落、新型『ルークス』投入も材料視されず：48 Pt.

22日の日経平均株価は前日比23円12銭高の4万2633円29銭と小反発。米国の金融政策の行方を睨んで膠着商状の中、金融株を中心とした買いがわずかに勝った。
三菱自動車もさえない





5位） トヨタ、AI搭載ヒューマノイドロボット「アトラス」発表：35 Pt.

トヨタ・リサーチ・インスティテュート（TRI）とボストン・ダイナミクスは21日、ロボット工学と人工知能研究における大きな前進を発表した。
全身を直接制御し手足を同等に扱う


《高木啓》

