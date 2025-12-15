ソニー・ホンダ『AFEELA』にデジタルナンバープレート設定へ…背景色の変更やフォント調整が可能に

ソニー・ホンダモビリティの米国法人、Sony Honda Mobility of America Inc.は12月11日、世界初のデジタルナンバープレート開発企業のリバイバー（Reviver）社との提携を発表した。

【画像】ソニー・ホンダモビリティ AFEELA1

この提携により、顧客はEV『AFEELA』のアクセサリーとして、リバイバー社のデジタルナンバープレートを選択できるようになる。

洗練されたデザインのリバイバー社のデジタルナンバープレート「RPLATE」は、利便性、パーソナライゼーション、安全性を提供する。顧客は、第1弾モデル『AFEELA 1』のフロントフェイスに搭載された情報ディスプレイ「メディアバー」と同様に、RPLATEの背景色を黒または白に変更したり、フォント調整や自分の個性を表現する一言やハッシュタグを加えたりして、カスタマイズを楽しむことができる。

また、リバイバー社のプラットフォームを活用することにより、ナンバープレートの更新手続きも簡単かつスムーズに行うことができる。

RPLATEは、2026年予定の米国カリフォルニア州でのAFEELA 1納車開始に合わせて導入され、価格は既存デジタルナンバープレートと同等を予定している。ソニー・ホンダモビリティはパートナー企業との連携をさらに強化し、顧客に対し、サービスにかかる費用や対応期間はもちろん、サポート体制における役割分担についても徹底した透明性のもとで迅速に対応する。

RPLATEを装着したAFEELA 1は、米国カリフォルニア州内のAFEELA Studioや2026年1月にラスベガスで開催されるCES 2026のソニー・ホンダモビリティブースにも展示される予定だ。

リバイバー社は、従来のナンバープレートを、次世代のモビリティを見据えた車両と連携するプラットフォームへと進化させた。同社は、技術革新を取り入れ、カリフォルニア州車両管理局、ハイウェイ・パトロール、自動車ディーラー、フリート事業者など自動車業界のエコシステムを構成するあらゆるパートナーと協働することで、ドライバーはもとより、全てのステークホルダーの体験価値向上に寄与している。