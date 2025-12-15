ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ソニー・ホンダ『AFEELA』にデジタルナンバープレート設定へ…背景色の変更やフォント調整が可能に

ソニー・ホンダモビリティのEV『AFEELA1』にデジタルナンバープレート設定
  • ソニー・ホンダモビリティのEV『AFEELA1』にデジタルナンバープレート設定
  • ソニー・ホンダモビリティのEV『AFEELA1』にデジタルナンバープレート設定
  • AFEELA 1
  • AFEELA 1
  • AFEELA 1

ソニー・ホンダモビリティの米国法人、Sony Honda Mobility of America Inc.は12月11日、世界初のデジタルナンバープレート開発企業のリバイバー（Reviver）社との提携を発表した。

【画像】ソニー・ホンダモビリティ AFEELA1

この提携により、顧客はEV『AFEELA』のアクセサリーとして、リバイバー社のデジタルナンバープレートを選択できるようになる。

洗練されたデザインのリバイバー社のデジタルナンバープレート「RPLATE」は、利便性、パーソナライゼーション、安全性を提供する。顧客は、第1弾モデル『AFEELA 1』のフロントフェイスに搭載された情報ディスプレイ「メディアバー」と同様に、RPLATEの背景色を黒または白に変更したり、フォント調整や自分の個性を表現する一言やハッシュタグを加えたりして、カスタマイズを楽しむことができる。

また、リバイバー社のプラットフォームを活用することにより、ナンバープレートの更新手続きも簡単かつスムーズに行うことができる。

RPLATEは、2026年予定の米国カリフォルニア州でのAFEELA 1納車開始に合わせて導入され、価格は既存デジタルナンバープレートと同等を予定している。ソニー・ホンダモビリティはパートナー企業との連携をさらに強化し、顧客に対し、サービスにかかる費用や対応期間はもちろん、サポート体制における役割分担についても徹底した透明性のもとで迅速に対応する。

RPLATEを装着したAFEELA 1は、米国カリフォルニア州内のAFEELA Studioや2026年1月にラスベガスで開催されるCES 2026のソニー・ホンダモビリティブースにも展示される予定だ。

リバイバー社は、従来のナンバープレートを、次世代のモビリティを見据えた車両と連携するプラットフォームへと進化させた。同社は、技術革新を取り入れ、カリフォルニア州車両管理局、ハイウェイ・パトロール、自動車ディーラー、フリート事業者など自動車業界のエコシステムを構成するあらゆるパートナーと協働することで、ドライバーはもとより、全てのステークホルダーの体験価値向上に寄与している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ソニー・ホンダモビリティ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES