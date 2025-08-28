ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

1位は日野『プロフィア』、車両火災のおそれ…8月掲載のリコール記事ランキング

日野　プロフィア
  • 日野　プロフィア
  • 三菱ふそう スーパーグレート
  • メルセデスAMG A45S 4MATIC+
  • タダノ製ホイールクレーン
  • シボレー コルベット

8月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。最も注目を集めたのは、日野の大型トラック『プロフィア』のリコールに関する記事でした。


1位） 日野『プロフィア』2827台でリコール…配線の設計不備150 Pt.

日野自動車は7月30日、配線の短絡が発生、火災に至るおそれがあるとして大型トラック『プロフィア』2827台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。
火災のおそれ





2位） 三菱ふそう、『スーパーグレート』3万1122台をリコール…ACMブラケットに不具合137 Pt.

三菱ふそうトラック・バスは8月21日、大型トラック『スーパーグレート』3万1122台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。不具合が発生しているのは排出ガス発散防止装置（ACMブラケット）で、設計検討が不十分なため取付用ナットに緩みが生じることがある。
排出ガス発散防止装置





3位） メルセデスAMG『A45S』など4車種2615台をリコール83 Pt.

メルセデス・ベンツ日本は8月21日、メルセデスAMG『A45S』など4車種計2615台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。
排出ガス規制値超過のおそれ





4位） タダノ製のホイールクレーン996台でリコール67 Pt.

建設機械メーカー、タダノは7月25日、ホイールクレーンの車軸にがたつきが生じるおそれがあるとして、5車種計996台をリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。
車軸にがたつき





5位） シボレー コルベット 1340台をリコール…保安基準に適合しない63 Pt.

ゼネラルモーターズ・ジャパンは8月21日、シボレーブランドのスポーツクーペ、『コルベット』1340台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。
フロントスポイラーが…


《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日野自動車

リコール・不具合情報

トラック

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES