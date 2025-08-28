1位は日野『プロフィア』、車両火災のおそれ…8月掲載のリコール記事ランキング

8月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。最も注目を集めたのは、日野の大型トラック『プロフィア』のリコールに関する記事でした。
日野自動車は7月30日、配線の短絡が発生、火災に至るおそれがあるとして大型トラック『プロフィア』2827台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。
三菱ふそうトラック・バスは8月21日、大型トラック『スーパーグレート』3万1122台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。不具合が発生しているのは排出ガス発散防止装置（ACMブラケット）で、設計検討が不十分なため取付用ナットに緩みが生じることがある。
メルセデス・ベンツ日本は8月21日、メルセデスAMG『A45S』など4車種計2615台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。
建設機械メーカー、タダノは7月25日、ホイールクレーンの車軸にがたつきが生じるおそれがあるとして、5車種計996台をリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。
ゼネラルモーターズ・ジャパンは8月21日、シボレーブランドのスポーツクーペ、『コルベット』1340台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。