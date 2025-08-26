ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『GT-R』生産終了、4万8000台を製造し18年の歴史に幕…次期型に知見継承へ

日産自動車は、2007年から18年にわたり生産してきたR35型『GT-R』の生産が終了したと発表した。

R35 GT-Rは18年間で約4万8000台が生産され、高性能スポーツカーの象徴として世界中のファンを魅了してきた。最後の1台は「Premium edition T-Spec」で、ボディカラーはミッドナイトパープル、日本の顧客に届けられる予定だ。

2007年、R35 GT-Rは「誰でも、どこでも、どんな時でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」というコンセプトを具現化した新次元のマルチパフォーマンス・スーパーカーとして誕生した。GT（グランドツアラー）性能を実現しつつ、R（レーシング）技術を体現する世界最高クラスのクルマとして新たな基準を打ち立てた。

ドイツのニュルブルクリンクサーキットで当時の量産車による世界最高峰のタイムを刻む超高性能に加えて、雨や雪の路面状況さえも運転を楽しむためのスポーツフィールドに変えてしまう走破性と、市街地で提供される快適な走りなど、あらゆるドライバーがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを楽しむことを可能とした。

強大なパワーを発揮するVR38DETTエンジン、緻密な制御により卓越した安定性を実現するATTESA ET-S全輪駆動システム、そして革新的な空力設計などにより、R35 GT-Rは公道でもサーキットでも刺激的なドライビングを提供し続けた。エンジンは横浜工場の「匠」と呼ばれる9人の熟練工によって、約4万8000台すべてのエンジンが手作業で組み立てられた。

R35 GT-Rは従来の自動車のライフサイクルとは異なり、モデルイヤーごとの継続的な進化を実施し、出力や操安性、快適性をはじめ、あらゆる性能を向上した。最大出力は発売時の353kW（480ps）から、2017年モデル以降は419kW（570ps）にまで向上した。2014年にはNISMOモデルを新たに設定し、最大出力は441kW（600ps）を達成した。

R35 GT-Rは数々のサーキットおよびモータースポーツにおいても多くの輝かしい功績を残した。SUPER GT選手権でのGT500クラス5勝、GT300クラス3勝、2013年ブランパンGTシリーズPro-Amクラス優勝、2015年バサースト12時間レース優勝をはじめ、スーパー耐久シリーズにおいても5回の優勝を獲得した。

ドイツのニュルブルクリンクサーキットにおいては、2007年、やや湿った路面条件にもかかわらず、量産車としては当時の最速級となる7分38秒を記録した。さらに2008年、標準仕様のR35 GT-R（日本国内仕様タイヤ装着）で再挑戦し、チーフテストドライバーの鈴木利男氏が7分29秒を記録、初めて7分半の壁を突破した。翌年にはさらに記録を更新し7分26秒を達成、2012年10月には7分18秒にまで短縮している。

2013年11月、日産のエンジニアと精鋭ドライバー陣がGT-R NISMO（空力チューニング、軽量化、特別なサスペンション搭載）で再挑戦。ミハエル・クルム氏が7分08秒679というR35史上最速記録を達成した。

国内においても、筑波サーキットでのラップタイム記録の更新に挑戦した。2019年12月、2020年モデルのGT-R NISMOを使用し、量産車最速記録である59.361秒を達成。さらに2024年1月には2024年モデルのGT-R NISMOで再挑戦。再び松田次生氏のドライブにより59.078秒という新記録を樹立した。

さらに2016年にはR35 GT-Rは史上最速ドリフトとしてギネス世界記録を達成。UAEのフジャイラ国際空港で、特別にチューニングされたMY16 R35 GT-Rが時速304.96km、30度の角度でのドリフト走行を実現した。

R35 GT-Rが生産を終了する一方で、日産は「GT-R」の名を次世代に向けて再定義することに取り組んでいる。R35から得た知見は次世代GT-Rの開発に不可欠であり、そのレガシーを進化させながら、新たな基準を打ち立てることを目指す。

《森脇稔》

