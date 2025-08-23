英国の新型ハイパーカー『GP1』は時代に逆らうピュアスポーツモデル…土曜ニュースランキング

8月15～21日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位にはハイパフォーマンス×アナログが特徴、ガラジスティ＆カンパニーの新型ハイパーカー『GP1』について。時代に逆行するかのようなスタイルが注目されています。2位以下は…
英国の新興メーカー、ガラジスティ＆カンパニーが発表した新型ハイパーカー『GP1』は、現代では珍しい完全アナログ仕様を目指して開発されたピュアスポーツモデルとなる。
キラリと光るアイデアが盛り込まれた、優良「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回は、特に車内で便利に使えるWi-Fiルーターの新作を紹介する。愛車のオンライン化のニーズが高まって久しいが、その新たな選択肢が1つ加わっている。その利点とは？
2025年上期に掲載された［詳細画像］記事について、アクセス数を元にランキング形式で紹介します。詳細画像記事では、注目の車両について細かな車内外の画像と共にお伝えしています。最も注目されたのはトヨタ自動車の新型EV『アーバンクルーザー』に関する記事でした。
狭い道の入り口に立つ、通行する車の車幅を制限する交通標識。実はこれ、設置例の少ないレアアイテムなのだ。この珍しい標識がいくつも立っている道が、東京の板橋区にある。しかも道幅は充分にあるというのに。
カー用品メーカー・カーメイトから、スズキ『ジムニー/ジムニーシエラ』（JB64W/JB74W）専用設計の「ジムニー専用デジタルランドメーター」が新発売。ECサイト専売製品で、価格はオープン、同社オンラインショップ価格は税込み3万2800円。