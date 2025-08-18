マイバッハ初の2シーターオープン「SL 680 モノグラム」米国発売へ、約3315万円から

メルセデスマイバッハが、ブランド史上初となる2シーターロードスター『SL 680 モノグラムシリーズ』を年内に米国で発売すると発表した。現地価格は22万4900ドル（約3315万円）からとなる。

同モデルはマイバッハ史上最もスポーティなモデルとして位置づけられ、「レッドアンビエンス」と「ホワイトアンビエンス」の2つの特別デザインコンセプトを用意している。

メルセデスマイバッハ「SL 680 モノグラム」

「ホワイトアンビエンス」では、オブシディアンブラックメタリックとマニュファクトゥール ムーンライトホワイトマグノの2トーンペイントを採用。「レッドアンビエンス」では、オブシディアンブラックメタリックとマニュファクトゥール ガーネットレッドメタリックの組み合わせとなる。

エクステリアには、直立したメルセデスベンツスターを配したイルミネーション付きマイバッハグリル、オプションのピクセルペイント マイバッハフードパターン、ローズゴールドアクセント、専用21インチ鍛造ホイールなどを装備。ソフトトップにはアンスラサイトのマイバッハパターンが刻印されている。

メルセデスマイバッハ「SL 680 モノグラム」

インテリアには、持続可能な方法でなめされたマニュファクトゥール クリスタルホワイト エクスクルーシブナッパレザーを使用。デジタルドライバーディスプレイと電動調整式センターマルチメディアディスプレイには、マイバッハ専用の起動アニメーションとディスプレイテーマが搭載されている。

パワートレインには、手作業で組み立てられた4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載し、最高出力577hp、最大トルク590ポンドフィートを発生。0-60マイル加速は約4.0秒を実現する。9G-TRONICオートマチックトランスミッションと4MATIC+フルバリアブル全輪駆動システムを組み合わせ、あらゆる走行条件で最適なトラクションと安全性を確保している。

メルセデスマイバッハ「SL 680 モノグラム」

シャシーには、アクティブ油圧ロール安定化システムとリアアクスルステアリングを採用し、俊敏で安定したハンドリングを実現。「コンフォート」「マイバッハ」「スポーツ」「インディビジュアル」の4つのドライブプログラムにより、好みに応じた走行体験が可能だ。