ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ポルシェ『911』がオフロード車に！ 独ルーフが『ロデオ』量産モデルを初公開

ルーフ・オートモビル『ロデオ』
  • ルーフ・オートモビル『ロデオ』
  • ルーフ・オートモビル『ロデオ』
  • ルーフ・オートモビル『ロデオ』

ドイツの自動車メーカー、ルーフ・オートモビルは、14日に米カリフォルニアで開幕した「モントレーカーウィーク2025」の「ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリング」において、『ロデオ』の量産車を初公開した。

ロデオは、カーボンファイバー製モノコックシャシーにポルシェ『911』のスタイリングをまとい構築された世界唯一のオールテレーン量産車。昨年の同イベントでワールドデビューを果たした。

ルーフ・オートモビル『ロデオ』ルーフ・オートモビル『ロデオ』

初の量産型ロデオは、ジョーダンブラックの深い色合いで仕上げられ、ホワイトのセンターロック鍛造ホイールを装着している。フロントとリアのバンパーには一体型のバッシュバーが装備され、幅広いフェンダーフレアがデザインに堅牢感を与えている。SCRと比較して、フロントトレッドは41mm、リアトレッドは142mm拡大されている。

ロデオの機械的な特徴として、自社開発の完全調整可能な全輪駆動システムが前後のトルク配分を可変制御する。プッシュロッド作動式水平ダンパーを備えた専用ダブルウィッシュボーンサスペンションシステムは、SCRと比較して242mm車高が上げられている。

ルーフ・オートモビル『ロデオ』ルーフ・オートモビル『ロデオ』

パワートレインには、ルーフの3.6リットル水平対向6気筒ターボエンジンを搭載し、610hpのパワーと516ポンドフィートのトルクを発生する。6速マニュアルトランスミッションにより、アナログな運転体験を保持しながら最大限のパワー制御を実現している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

RUF ルーフ

ポルシェ 911

モントレー カーウィーク（Monterey）

ポルシェ（Porsche）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES