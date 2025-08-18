メルセデスマイバッハ Sクラスに「エメラルドアイル」、カリフォルニアの海岸に着想…米国限定25台

メルセデスベンツは、米国カリフォルニア中央海岸の美しい景観を称える特別仕様車、メルセデスマイバッハ『S 680 エディション エメラルドアイル』を発表した。米国市場向けに25台限定で生産され、2025年秋に米国のディーラーに到着する予定だ。

外装は、ペブルビーチのモントレーサイプレスの木々と白砂のビーチからインスピレーションを得た専用2トーンペイントを採用。マニュファクトゥール エクスクルーシブ ミッドアイルランドグリーンメタリックとマニュファクトゥール ムーンライトホワイトメタリックを組み合わせ、ジンデルフィンゲンのマニュファクトゥールカスタマイズプログラムで最高レベルの注意を払って塗装される。

21インチのマイバッハ エクスクルーシブ シャンパンフルート マルチスポーク ホイールとクロームの外装アクセントが、印象的な外観を演出する。

内装では、手縫いの専用マニュファクトゥール エクスクルーシブ ライトブラウンナッパレザーがシート、インストルメントパネル、コンソール、ドアパネル、ステアリングホイール、リアシートコンフォートピロー、折りたたみテーブルなど、キャビンの多くの表面を覆う。

メルセデスマイバッハ『S 680 エディション エメラルドアイル』

マニュファクトゥール ブラックナッパレザーのヘッドライナーは、内装全体の複雑なステッチを反映した中央のキルティングダイヤモンドパターンでキャビンの優雅さを演出。マニュファクトゥール ブラックピアノラッカー フローイングライントリムとシルバークロームアクセントが、さらなるエレガントなコントラストを追求する。

フロントセンターコンソールドアには、マイバッハフローラルデザインの「エディション エメラルドアイル 1 of 25」バッジが配置され、車両の特別な地位を強調している。

標準装備には、ファーストクラス4シート構成のエグゼクティブリアシートパッケージプラス、リアキャビン冷蔵庫、マイバッハシャンパングラスなどが含まれる。

メルセデスマイバッハが職人と協力して、マイバッハ S 680 エディション エメラルドアイルのエアバランスキャビンエアシステム専用に手作りで調合した特注フレグランスも付帯する。シダーウッド、サイプレス、海塩の香りが特徴で、カリフォルニア中央海岸を思い起こさせる。各フレグランスボトルのパッケージには、ペブルビーチの有名なローンサイプレスを描いたアートワークが施されている。

メルセデスマイバッハ『S 680 エディション エメラルドアイル』

マイバッハ S 680 エディション エメラルドアイルには、マニュファクトゥール スタジオ製の手工芸ギフトボックスも付属。マッチングするマニュファクトゥール ライトブラウンナッパレザーで仕上げられ、内部には2つの車両キーと2本目のフレグランスボトルを収納する彫刻ディスプレイが配置されている。

パワートレインには、621hpのパワーと664lb-ftを発生する6.0L V12ツインターボエンジンを搭載。9速オートマチックトランスミッションと4マチック全輪駆動システムにより、スムーズなパワーデリバリーを実現する。アダプティブダンピングシステム付きエアマチックエアサスペンションが、卓越した乗り心地を実現する。