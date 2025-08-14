街に映える、美しさと広さとテクノロジー…マツダ『CX-5』新型まとめ

マツダの新型『CX‑5』は、走りの楽しさや高品質なインテリアを保ちながら、より広く、より先進的な操作体験を提供する「エモーショナルで実用的な都市派SUV」としてデビューしました。7月10日に発表されてから公開された新型CX-5の記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計！ 1位の記事は、SNSで注目されている、あの部分です。
マツダは、欧州事業を統括するマツダ・モーター・ヨーロッパが、クロスオーバーSUVの『CX-5』新型を現地時間7月10日に初公開したと発表した。CX-5新型は、マツダのビジネスおよびブランドを支える主力商品として、2025年末に欧州から導入される予定だ。
