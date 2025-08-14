ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

街に映える、美しさと広さとテクノロジー…マツダ『CX-5』新型まとめ

マツダ CX-5 新型（欧州仕様）
マツダの新型『CX‑5』は、走りの楽しさや高品質なインテリアを保ちながら、より広く、より先進的な操作体験を提供する「エモーショナルで実用的な都市派SUV」としてデビューしました。7月10日に発表されてから公開された新型CX-5の記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計！　1位の記事は、SNSで注目されている、あの部分です。


1位） 新型マツダ『CX-5』発表に「先代よりマッチョ」「今風になった」など反響！：164 Pt.

マツダは7月10日、欧州でクロスオーバーSUVの新型『CX-5』を初公開した。新型は、マツダの主力商品として、2025年末に欧州から導入される予定だ。SNSでは「見た目が今っぽくなった！」「リアと内装たまらん」など話題となっている。
注目はサイズとインテリア





2位） マツダ『CX-5』新型、ライバルはRAV4やエクストレイルか：121 Pt.

マツダは7月10日、クロスオーバーSUV『CX-5』の新型モデルを発表した。日本市場では2026年中の発売を予定しており、トヨタ『RAV4』や日産『エクストレイル』などが直接的なライバルとなる見込みだ。
価格は未発表だが……





3位） マツダ『CX-5』新型を欧州で発表：98 Pt.

マツダは、欧州事業を統括するマツダ・モーター・ヨーロッパが、クロスオーバーSUVの『CX-5』新型を現地時間7月10日に初公開したと発表した。CX-5新型は、マツダのビジネスおよびブランドを支える主力商品として、2025年末に欧州から導入される予定だ。
日本ではいつ発売？





4位） ほんと？ マツダ『CX-5』新型、価格は350万～420万円か：86 Pt.

マツダは現地時間の7月10日、欧州にてクロスオーバーSUV『CX-5』の新型を初公開した。日本市場では2026年中の発売が予定されており、正式な価格は未発表だが、仕様の進化と新技術の導入により、従来型より価格帯が上方へ移行する可能性がある。
従来型よりもひとまわり大きくなった





5位） マツダ『CX-5』新型、欧州からデビュー…ラインナップ最量販のクロスオーバーSUV：31 Pt.

マツダは、現地時間の7月10日に欧州で、クロスオーバーSUVの『CX-5』新型を初公開した。開発コンセプトは「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」。
詳細画像


《高木啓》

