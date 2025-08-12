都市×冒険を制することができるか？…トヨタ『RAV4』新型まとめ

第6世代となる新型トヨタ『RAV4』は、5月21日に世界初公開されたクロスオーバーSUVです。これまでに公開されたRAV4新型の記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。1位の記事はSNSでの注目。ファンの気掛かりはいったい何でしょうか。
トヨタ自動車、6代目となる新型『RAV4』を世界初公開した。異なる特徴を持つ3つのスタイルが用意されており、その中でも初設定となるスポーツグレード「GRスポーツ」にSNS上では注目が集まっている。
トヨタ自動車は21日、クロスオーバーSUVの新型『RAV4』を世界初公開した。発売は2025年度内というアナウンスのみだが、大胆にイメージチェンジした新型の姿に、「カッコ良くなった」「GRスポーツ一択だな」などSNSでは日本のファンからも大きな関心が寄せられている。
マツダは7月10日、クロスオーバーSUV『CX-5』の新型モデルを発表した。日本市場では2026年中の発売を予定しており、トヨタ『RAV4』や日産『エクストレイル』などが直接的なライバルとなる見込みだ。
トヨタ自動車は5月21日、新型『RAV4』のワールドプレミアを実施した。新型RAV4ではソフトウェアプラットフォームの「Arene（アリーン）」が初めて開発において採用され、SDV（Software-Defined Vehicle）の実現への第一歩となる。
トヨタ自動車は5月21日、新型『RAV4』を世界初公開した。新型は、新時代にふさわしいデザインにより「どこへでも行けそう」と思わせる車への進化をめざした。加えて、運転者の利便性や機能性、そして先進の知能化技術により「なんでもできそう」と思わせる車をめざした。