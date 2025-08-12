ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

都市×冒険を制することができるか？…トヨタ『RAV4』新型まとめ

第6世代となる新型トヨタ『RAV4』は、5月21日に世界初公開されたクロスオーバーSUVです。これまでに公開されたRAV4新型の記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。1位の記事はSNSでの注目。ファンの気掛かりはいったい何でしょうか。


1位） トヨタの新型『RAV4』、SNSでの注目は「GRスポーツ一択」：206 Pt.

トヨタ自動車、6代目となる新型『RAV4』を世界初公開した。異なる特徴を持つ3つのスタイルが用意されており、その中でも初設定となるスポーツグレード「GRスポーツ」にSNS上では注目が集まっている。
ファンの気掛かりは…





2位） トヨタ RAV4 新型の価格は390万～630万円と予想：170 Pt.

トヨタ自動車は5月21日、6代目となる新型『RAV4』を世界初公開した。日本への導入は2025年度内が予定されており、価格帯は390万～630万円と予想される。
電動グレード体系に再編





3位） トヨタ『RAV4』新型発表にファン歓喜！3つのスタイルに反響：144 Pt.

トヨタ自動車は21日、クロスオーバーSUVの新型『RAV4』を世界初公開した。発売は2025年度内というアナウンスのみだが、大胆にイメージチェンジした新型の姿に、「カッコ良くなった」「GRスポーツ一択だな」などSNSでは日本のファンからも大きな関心が寄せられている。
注目はやはり…？





4位） トヨタ RAV4 新型、PHEVのEV航続は150km：118 Pt.

トヨタ自動車は5月21日、6代目となる新型『RAV4』を世界初公開した。新型では、プラグインハイブリッド車（PHEV）とハイブリッド車（HEV）をラインナップする。
第6世代ハイブリッドシステム





5位） トヨタ『RAV4』新型を世界初公開、3つのスタイルで進化：106 Pt.

トヨタ自動車は21日、クロスオーバーSUVの新型『RAV4』を世界初公開した。日本での発売は2025年度内を予定している。
日本発売は2025年度中





6位） マツダ『CX-5』新型、ライバルはRAV4やエクストレイルか：90 Pt.

マツダは7月10日、クロスオーバーSUV『CX-5』の新型モデルを発表した。日本市場では2026年中の発売を予定しており、トヨタ『RAV4』や日産『エクストレイル』などが直接的なライバルとなる見込みだ。
マツダからも新型車





7位） トヨタ RAV4 新型の競合は？ 価格帯別にライバルを予想する：81 Pt.

トヨタ自動車は5月21日、6代目となる新型『RAV4』を世界初公開した。SUVの新型RAV4はHEVとPHEVの両軸で幅広い価格帯をカバーすると予想され、国内外を問わず多様な競合と市場を争う構図になるとみられる。
新型RAV4の価格は現時点で未発表だが？





8位） どれを選ぶ？ トヨタ RAV4 新型は3仕様を展開…CORE・ADVENTURE・GRスポーツ：36 Pt.

トヨタ自動車が5月21日に世界初公開した新型『RAV4』は、3つの異なるデザイン仕様をラインナップすることで、多様なユーザーニーズに対応する。
Life is an Adventure





9位） 「Arene」採用の新型 RAV4 発表、トヨタがSDV実現へ第一歩：30 Pt.

トヨタ自動車は5月21日、新型『RAV4』のワールドプレミアを実施した。新型RAV4ではソフトウェアプラットフォームの「Arene（アリーン）」が初めて開発において採用され、SDV（Software-Defined Vehicle）の実現への第一歩となる。
ソフトウェアづくりプラットフォーム





10位） どこへでも行けそう＆なんでもできそう、トヨタ RAV4 新型のデザイン：19 Pt.

トヨタ自動車は5月21日、新型『RAV4』を世界初公開した。新型は、新時代にふさわしいデザインにより「どこへでも行けそう」と思わせる車への進化をめざした。加えて、運転者の利便性や機能性、そして先進の知能化技術により「なんでもできそう」と思わせる車をめざした。
歴代RAV4が守り続けてきた


《高木啓》

