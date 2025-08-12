都市×冒険を制することができるか？…トヨタ『RAV4』新型まとめ

第6世代となる新型トヨタ『RAV4』は、5月21日に世界初公開されたクロスオーバーSUVです。これまでに公開されたRAV4新型の記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。1位の記事はSNSでの注目。ファンの気掛かりはいったい何でしょうか。