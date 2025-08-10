【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「シボレー・コルベット」から全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介！
およそ70年にわたり多くのファンを魅了するアメリカ製スーパーカーの代名詞、シボレー『コルベット』。姿を変えながらも、今も進化を続けており、この8月にはドイツ・ニュルブルクリンクで「米国メーカー最速ラップ」記録を樹立するなど、常に話題を振りまいてくれています。今回はそんな歴代コルベットから全4問を出題です！
【Q1】初代シボレー コルベット（C1）がデビューした年はいつ？
（1）1949年
（2）1953年
（3）1958年
【Q2】2020年に登場したC8型コルベットの、それまでにはなかった最大の特徴は？
（1）電気モーターの追加
（2）ミッドシップレイアウトの導入
（3）4WDシステムの採用
【Q3】「コルベット」の車名の由来は？
（1）軍用ヘリコプター
（2）小型戦闘艦
（3）ロケットの名前
【Q1】さまざまな愛称があるコルベットですが、その中でも「C3型」の愛称は？
（1）ワイルド・スネーク
（2）スティングレイ
（3）シャーク・ボディ
