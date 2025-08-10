ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「シボレー・コルベット」から全4問！

クルマ愛クイズ！今回は「シボレー・コルベット」から全4問！
  • クルマ愛クイズ！今回は「シボレー・コルベット」から全4問！
  • シボレー コルベット（1953年）
  • シボレー コルベット（1963年）

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介！

およそ70年にわたり多くのファンを魅了するアメリカ製スーパーカーの代名詞、シボレー『コルベット』。姿を変えながらも、今も進化を続けており、この8月にはドイツ・ニュルブルクリンクで「米国メーカー最速ラップ」記録を樹立するなど、常に話題を振りまいてくれています。今回はそんな歴代コルベットから全4問を出題です！

【Q1】初代シボレー コルベット（C1）がデビューした年はいつ？

（1）1949年
（2）1953年
（3）1958年

【Q2】2020年に登場したC8型コルベットの、それまでにはなかった最大の特徴は？

（1）電気モーターの追加
（2）ミッドシップレイアウトの導入
（3）4WDシステムの採用

【Q3】「コルベット」の車名の由来は？

（1）軍用ヘリコプター
（2）小型戦闘艦
（3）ロケットの名前

【Q1】さまざまな愛称があるコルベットですが、その中でも「C3型」の愛称は？

（1）ワイルド・スネーク
（2）スティングレイ
（3）シャーク・ボディ

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！

『クルマら部』友だち追加はこちら
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クルマら部

シボレー コルベット（Corvette）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES