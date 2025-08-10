【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「シボレー・コルベット」から全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介！

およそ70年にわたり多くのファンを魅了するアメリカ製スーパーカーの代名詞、シボレー『コルベット』。姿を変えながらも、今も進化を続けており、この8月にはドイツ・ニュルブルクリンクで「米国メーカー最速ラップ」記録を樹立するなど、常に話題を振りまいてくれています。今回はそんな歴代コルベットから全4問を出題です！

【Q1】初代シボレー コルベット（C1）がデビューした年はいつ？

（1）1949年

（2）1953年

（3）1958年

【Q2】2020年に登場したC8型コルベットの、それまでにはなかった最大の特徴は？

（1）電気モーターの追加

（2）ミッドシップレイアウトの導入

（3）4WDシステムの採用

【Q3】「コルベット」の車名の由来は？

（1）軍用ヘリコプター

（2）小型戦闘艦

（3）ロケットの名前

【Q1】さまざまな愛称があるコルベットですが、その中でも「C3型」の愛称は？

（1）ワイルド・スネーク

（2）スティングレイ

（3）シャーク・ボディ

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！