2002年ル・マン優勝車のアウディ『R8』、独「ゲームズコム」で展示へ

アウディトラディションは、8月20日から24日までドイツ・ケルンで開催される「ゲームズコム」にて、610hpを誇る伝説のレーシングカー、アウディ『R8』（2002年ル・マン優勝車）」を展示する。

このアウディR8は、2002年の24時間ル・マン耐久レースでフランク・ビエラ、トム・クリステンセン、エマヌエレ・ピッロの3人がドライブし、優勝を飾ったマシンだ。車体はレース終了時の軽い汚れや傷も残した状態で展示される。

GIANTS Softwareは、ストレート4スタジオが開発した新作レーシングシミュレーションゲーム「Project Motor Racing」を11月25日に発売予定。このゲームではプレイヤーがこの伝説のアウディR8を操作できる。

アウディトラディションのライセンス担当、カイ・メンジング氏は、25年以上にわたりアウディのゲーム連携を見守ってきた。彼は「ゲームの世界に深く入り込み、まるで実車を運転しているかのようなリアルな体験ができる」と語る。今回のプロジェクトに特に期待を寄せている。

ゲームズコム来場者は、実車の展示だけでなく「Project Motor Racing」を体験できる。最速ラップを記録した参加者には限定の賞品が贈られる予定だ。

アウディは1999年に初めてル・マンに参戦し、2000年には1-2-3フィニッシュを達成。2001年にタイトルを防衛し、2002年には3連覇を果たした。これによりアウディはル・マンで3連勝を成し遂げた数少ないメーカーの一つとなった。

なお、アウディのル・マンでの歴史は書籍『Audi at Le Mans』（2023年初版、320ページ、603点の写真・図版収録）に詳述されている。また、アウディフォーラム・インゴルシュタットのミュージアムショップやオンラインショップで購入可能だ。

アウディR8（2002年モデル）のエンジンはV8 FSIで、排気量3600cc、最高出力610PS（448kW）、最大トルク700Nm超。車体サイズは全長4650mm、全幅2000mm、全高1080mm、車両重量900kgだ。

