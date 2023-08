並ぶと圧巻、ヤマハ『MT-10 SP』の実機とレゴブロックを同時に展示

ヤマハ発動機のフラッグシップバイク『MT-10 SP』がレゴブロックで1/5スケールモデルになった! 東京丸の内で開催中の『レゴフェスティバル in Marunouchi 2023』で、ブロックモデルと実物の両方が並んで展示されている。

レゴジャパンは、子どもから大人まで遊ぶことの楽しさを感じてもらう遊び場として、『レゴフェスティバル in Marunouchi 2023』を8月27日まで、東京都心の丸の内で開催中だ。会場は丸ビル1階マルキューブ、同ビル3階回廊、新丸ビル3階アトリウム、東京ビルTOKIA1階ガレリア、丸の内オアゾ1階OO広場(おおひろば)。入場料は無料。主催者は他に三菱地所が名を連ねている。

TOKIAのガレリアでは、有力モーターサイクルブランドの実機と、レゴブロック製品とを展示している。目玉は、8月1日に発売されたばかりの「レゴテクニック・ヤマハMT-10 SP」だ。ヤマハ発動機のハイパーネイキッドバイクの象徴的なモデル、“The king of MT”を1/5スケールで再現した“大人レゴ”だ。

ヤマハ発動機のモデルがレゴブロック製品になるのは初めて。レゴジャパンによるとブロックモデルは、あらゆる面において乗車体験を再現するように作られているという。水冷・DOHCの4気筒エンジンやギヤボックスなど、ディテールまで再現性にこだわったとする。その再現性を間近に確かめることができる。

モーターサイクルの実機とレゴとの同時展示では、ほかにBMWの『M1000RR』も登場している。さらにTOKIAのガレリアでは、アプリコントロールで動くトランスフォーメーションカーを操作してゴールを目指す「レゴテクニック・カーレース」、デジタル上のガレージで自分の好きなスーパーカーをレゴブロックで組み立てる「ドリームカー・ジェネレーター」を実施している。カーレースとジェネレーターは15、16、19、20、26、27日の開催。参加費は無料。

レゴテクニック:ヤマハ MT-10 SP LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (c) 2023 The LEGO Group. Yamaha, the Tuning Fork Mark, MT-10 SP and the likeness there of are trademarks of Yamaha Motor Corp., USA & Yamaha Motor Co., Ltd used under license.