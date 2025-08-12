ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

トライアンフ愛をシェア！「TRIUMPH NATIONAL RALLY 2025」を富士見高原で10月開催

トライアンフモーターサイクルズジャパンは、富士見高原スキー場（富士見高原リゾート）で10月4日に「TRIUMPH NATIONAL RALLY（TNR）2025」を開催する。申込受付を、8月7日から開始した。

同イベントは、トライアンフファンとの絆を深めるためのファンミーティングで、参加者がトライアンフについて語り合い、写真撮影やカスタム車両の披露などを通じて自由にトライアンフ愛を共有できる場となっている。

参加料金は2種類を用意。特典付きチケットは4000円（税抜）で、「TRIUMPH NATIONAL RALLY 2025」オリジナルTシャツが付属する。。一方、フリー入場チケットは無料だが、事前エントリーなしの場合は当日1000円（税抜）が必要となる。

会場にはキャンプサイトも併設され、1台1000円（税抜）で利用可能。先着70名限定で事前申込のみ受け付ける。チェックインは10月4日10時から15時まで、チェックアウトは翌5日11時までとなっている。

イベント当日は受付開始が9時、スタートが9時30分、クローズが16時を予定。参加型コンテンツや毎年好評の試乗会、各種出展ブースなど多彩なプログラムが用意される。

参加対象はトライアンフを愛する全ての人で、他社バイクオーナーも参加可能。ただし、ペット同伴は安全確保のため遠慮を求めている。

開催場所は長野県諏訪郡富士見町境広原の富士見高原スキー場。雨天決行だが、荒天時は中止となる場合がある。

《森脇稔》

