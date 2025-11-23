ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「一生に一度あるかないか」「見たすぎる」希少なスーパーカー、クラシックカーが数百台！「房走祭2025」に注目集まる

プレミアムな自動車文化の祭典「房走祭2025」
  • プレミアムな自動車文化の祭典「房走祭2025」
  • THE MAGARIGAWA CLUBの全長3.5kｍのドライビングコース
  • THE MAGARIGAWA CLUB

カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）は、会員制ドライビングクラブ「THE MAGARIGAWA CLUB」において、12月6日と7日に「房走祭2025」を開催する。希少なクラシックカーやスーパーカーが集まる豪華な自動車文化の祭典に、SNS上では「こんな車が見れるの一生に一度あるかないか」「まるでスーパーGT」など、期待の声が上がっている

【画像】「房走祭2025」の舞台となるTHE MAGARIGAWA CLUB

房走祭2025は、千葉県南房総市にあるTHE MAGARIGAWA CLUBの全長3.5kmのドライビングコースを舞台に、数百台の希少なクルマが集まる。来場者は迫力あるヒルクライム走行を間近で体感でき、高品質な飲食や音楽ライブ、ワークショップなど多彩なプログラムを楽しめる。

THE MAGARIGAWA CLUBは、伝統と現代が融合したクラブハウスやレストラン、温泉、インフィニティプールなどアジアンラグジュアリーな施設を備え、訪れる人に非日常的な時間を提供する。

「房走祭」は動的な走行体験と感性を揺さぶる美、音楽、美食を融合したラグジュアリーイベントとして位置付けられている。オーナードライバーや一般向けのチケット詳細は公式サイトで案内される。

CCCとMagarigawaは、房走祭が新しいライフスタイルの提案や感動的な体験として来場者の記憶に残るイベントになるよう努めていくとしている。

これに対しX（旧Twitter）上では、「ロスマンズポルシェが見れるのは一生に一度あるかないか」「SF90、DAYTONA SP3はどストライク」「見た過ぎる」など、めったに見れないスーパーカーなどが一度に集まる祭典に期待の声が上がっている。また、「チケット予約しました」「ほぼスーパーGTじゃん」「凄いいきたい!!」など、参加希望の声も多く見られた。

開催日時は両日とも午前9時から午後5時まで。会場は千葉県南房総市富浦町のTHE MAGARIGAWA CLUBだ。

《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒストリックカー、クラシックカー

★イベント開催予定

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES