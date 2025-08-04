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夏の風物詩「鈴鹿8耐2025」、2人体制のホンダが4連覇、6年ぶり参戦のヤマハは2位健闘

Honda HRC（鈴鹿8耐2025）
  • Honda HRC（鈴鹿8耐2025）
  • 「鈴鹿8耐2025」トップ3チーム。Honda HRC（中央）は2人体制で優勝
  • Honda HRC（鈴鹿8耐2025）
  • YAMAHA RACING TEAM（鈴鹿8耐2025）
  • チームスズキCNチャレンジ（鈴鹿8耐2025）
  • YOSHIMURA SERT MOTUL（鈴鹿8耐2025）
  • Honda HRC（鈴鹿8耐2025）
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8月3日に決勝がおこなわれた、夏の風物詩の2輪レース「鈴鹿8耐2025」（2025 FIM世界耐久選手権コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会）は、ホンダチーム「Honda HRC」が優勝。気温40度にも達し、クラッシュやトラブルも相次いだ灼熱の鈴鹿サーキットで、2人体制となるなど過酷な状況の中でも4連覇を果たし王者の風格を見せた。

6年ぶりの8耐復帰となったヤマハ「YAMAHA RACING TEAM」はベストラップタイムではホンダを凌ぐ活躍を見せたものの、わずかに届かず2位となった。

YAMAHA RACING TEAM（鈴鹿8耐2025）YAMAHA RACING TEAM（鈴鹿8耐2025）

3位にはスズキ『GSX-R1000R』で戦う「YOSHIMURA SERT MOTUL」、4位は「SDG Team HARC-PRO. Honda」、5位は「BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM」と続いた。

100％バイオ燃料やサステナブル素材を使用したGSX-R1000Rで実験車クラスに2年目の参戦をおこなったスズキ「Team SUZUKI CN CHALLENGE（チームスズキCNチャレンジ）」は、トップをめざすと意気込んだものの転倒によるダメージもあり33位と、2年連続でのトップ10入りならず。

チームスズキCNチャレンジ（鈴鹿8耐2025）チームスズキCNチャレンジ（鈴鹿8耐2025）

「鈴鹿8耐2025」トップ10は以下の通り。

1位：#30　Honda HRC
2位：#21　YAMAHA RACING TEAM
3位：#1　YOSHIMURA SERT MOTUL
4位：#73　SDG Team HARC-PRO. Honda
5位：#37　BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM
6位：#76　AutoRace Ube Racing Team
7位：#40　TeamATJ with docomo Business
8位：#11　Kawasaki Webike Trickstar
9位：#99　Elf Marc VDS Racing Team / KM99
10位：#88　Honda Asia-Dream Racing with Astemo

「鈴鹿8耐2025」トップ3チーム。Honda HRC（中央）は2人体制で優勝「鈴鹿8耐2025」トップ3チーム。Honda HRC（中央）は2人体制で優勝
《レスポンス編集部》

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