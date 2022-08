ドゥカティの新型車、合計7車種以上を発表　9月2日から

ドゥカティ(Ducati)は7月28日、「ドゥカティワールドプレミア2023」を、9月2日から開始すると発表した。

「ドゥカティワールドプレミア」は、毎年恒例の新型車の発表イベントだ。ドゥカティは毎年、翌年に発売するニューモデルをこのイベントで発表している。

ドゥカティワールドプレミア2023は、9月2日から7回開催される予定だ。各回のテーマは、 9月2日のエピソード1が「The Unexpected」、9月15日のエピソード2が「Ready for More?」、9月29日のエピソード3が「Unlock Earth」、10月7日のエピソード4が「This is Racing」、10月20日のエピソード5が「Push Forward」、10月28日のエピソード6 が「Dare to be Bold」、11月7日のエピソード7が「Next Gen Freedom」。合計7車種以上がデビューすることになる。

なお、これらの新型モーターサイクルは、11月10日にイタリアで開幕する「ミラノ・モーターサイクル・ショー(EICMA)2022」にも展示される予定、としている。