ドゥカティにMVアグスタの特注「ドリームマシン」が原宿に集結、8月30日まで特別展示

オーストラリア発のライフスタイルブランド「デウス エクス マキナ」の原宿店で、ドリームマシン3台の特別展示が開催されている。展示期間は8月30日までだ。

今回展示される3台のうち2台は、オーナーから特別に借り受けた非売品の貴重なプライベートマシン。いずれもハンドビルドで仕上げられた特注モデルで、通常の販売では出会えない一台一台に個性と物語が宿る。

Deus Ex Machina HarajukuDeus Ex Machina Harajuku

3台は、ARGUS - ドゥカティ Monster S2R1000（展示協力：HYOD PRODUCTS／カスタムオーダー）、Blucita - MVアグスタ Rivale 800（展示協力：NAPS／カスタムオーダー）、SKOLL - ホンダ FTR223（デウスオリジナル／販売可能）だ。

バイクという枠を超えた「機能美の結晶」とも言えるこの展示は、バイクファンはもちろん、アートやカルチャーを愛するすべての人に届けたい体験だという。

Blucita - MV Agusta Rivale 800（展示協力：NAPS ／カスタムオーダー）Blucita - MV Agusta Rivale 800（展示協力：NAPS ／カスタムオーダー）

展示スペースでは、デウスのアパレルやギアとともに、今回のバイクの魅力を楽しめる。カフェでくつろぎながら、バイク、カルチャー、スタイルを五感で感じられる空間を用意している。

デウス エクス マキナ原宿店は、東京都渋谷区神宮前2丁目 Bprスクエア神宮前1. 1F & 2Fに位置し、1Fカフェは9～20時、2Fショップは11～20時で年中無休で営業している。

