史上最軽量の175kg！ 新V2エンジン搭載のドゥカティ『モンスター』発表、日本発売は2026年4月に

ドゥカティ モンスター 新型
イタリアのボルゴ・パニガーレを拠点とするドゥカティは、ネイキッドスポーツバイクの歴史に重要な一章を刻んできた『モンスター』の第5世代を発表した。

1992年のケルンモーターショーでデビューした初代モンスターは、ネイキッドスポーツバイクの概念を変え、まったく新しいセグメントを生み出した。瞬く間に真のアイコンとなったモデルで、30年以上の進化の中でアイデンティティを失うことなく刷新を続けてきた。

2026年モデルでは、新型V2エンジンをベースに、この唯一無二の物語に新たな章を書き加える。第5世代モンスターは刷新され、さらに軽く、さらに本質的に、そしてさらに「モンスター」らしく進化した。

◆史上最軽量の4バルブモンスター

新型モンスターはゼロから再設計され、軽さとテクノロジーを融合させ、初代モンスターのスタイルを現代的に再解釈した。よりスリムでスポーティ、コンパクトな新型モンスターは、タンクの「ショルダー」に縁取られたヘッドライト、ライダーとパッセンジャー用の一体型シート、短く軽量なテールといった、ネイキッドバイクの代名詞ともいえる特徴を蘇らせている。

「バイソンバック」タンクは、従来のモンスターのスリムさを維持しつつ、モンスターらしい筋肉質な造形を復活させ、第2世代で導入されたフロントエアインテークを取り入れている。

ヘッドライトはフルLEDで、ロボティックかつモダンなルックを持ち、ドゥカティレンジのスタイリスティック要素を想起させる。ダブル「C」形状はドゥカティのネイキッドバイクを結ぶ光学的シグネチャーであり、パニガーレV4のフロントを思わせる両サイドの「カット」によってさらに際立っている。

サイドパネルのカバーはシートとつながり、シートは従来より5mm低い815mmで足付き性を改善。日本仕様は775mm、ローシート-20mm、ローサスペンション・キット-20mmとなる。ラジエーターの熱気を外へ逃がすことで快適性も向上している。カバー下部にはドゥカティ・シールドと、歴史あるボルゴ・パニガーレ工場の座標が刻まれている。

◆モンスターに最適な新型V2エンジン

新しいV2ツインエンジンは、洗練された美しい外観と技術的選択によって、モンスターに最適なエンジンとなっている。ボルゴ・パニガーレのネイキッドバイクは常にVツインを技術的・スタイリスティックな柱としてきた。

新型V2は従来のテスタストレッタ・エヴォルツィオーネより5.9kg軽量化され、IVT（インテーク可変バルブ・タイミング）機構により高性能を発揮。バルブクリアランス点検のメンテナンス間隔は4万5000km/2万8000マイルと、カテゴリーのベンチマークとなる低ランニングコストを実現している。

IVT可変タイミング機構により、低回転域での滑らかさ、中回転域での力強さ、高回転域でのパワーを兼ね備え、最高出力111馬力/9000rpmを発揮。4000～10000rpmの間で最大トルクの80％以上を発揮する。伝統的なレスポンスの良さと高度な電子制御により、安全かつライダーに負担をかけない走りを提供する。

◆スポーティなシャシーと充実の電子制御

V2エンジンはシャシーのストレスメンバーとしても機能。モノコックフレーム、パニガーレV4由来の両持ちスイングアーム、テクノポリマーとトレリスを組み合わせたリアサブフレームを採用。これにより前モデルよりさらに4kg軽量化され、装備重量（燃料を除く）175kgを達成。俊敏で扱いやすいバイクとなっている。

ショーワ製43mm倒立フォークとモノショックは、日常の快適性とスポーツ走行の両立を目指して専用セッティング。ブレンボ製ブレーキは320mmダブルディスク、M4.32ラジアルキャリパーを採用し、柔らかな初期タッチと高い制動力を両立。ピレリ「ディアブロ・ロッソIV」タイヤ（120/70・180/55）はロードユース最高峰のグリップと安全性を提供する。

シート高は815mm（日本仕様は775mm）、ハンドルは高く前方に配置され、スポーティな操作感と快適なポジションを両立。サイドパネルにはグリップ面があり、ブレーキング時のサポートとともに、下部にはドゥカティの紋章が誇らしく刻まれている。

◆4つのライディングモードと先進の電子パッケージ

新型モンスターは4種類のライディングモードを備え、ボタンひとつでキャラクターを変化させる。スポーツ志向のライダーは「スポーツ・ライディング・モード」で山道を楽しみ、DWC(ウィリー・コントロール)、EBC(エンジン・ブレーキ・コントロール)、DTC(トラクション・コントロール)、コーナリングABSといった電子パッケージに守られる。街乗りや初心者には「ロード」「アーバン」モードが扱いやすさを提供する。

操作は新型ジョイスティックと5インチTFTディスプレイで直感的に行え、ドゥカティ・マルチメディア・システムやターン・バイ・ターン・ナビゲーションにも対応。昼夜モードや「インフォ・モード・ロード」「ロード・プロ」により、状況に応じて最適な情報を視認できる。

また、モンスターはカスタマイズの自由度が高いモデルとして知られている。ドゥカティ・パフォーマンスは、カーボンパーツ、アルミ削り出しパーツ、アルカンターラ製スポーツシートなど、多彩なアクセサリーを用意。スポーツ志向のライダーには、テルミニョーニと共同開発したチタンライナー&カーボンエンドキャップ付き公認サイレンサーも提供。重量を0.2kg軽減し、モンスターらしい迫力をさらに高める。

新型モンスターは2026年2月にヨーロッパのディーラーに到着し、その後順次展開される。日本では2026年4月頃に発売予定。カラーはドゥカティ・レッドとアイスバーグ・ホワイトの2種類、バージョンは「Monster」と「Monster+」の2タイプが用意される。Monster+にはパッセンジャーシートカバーとカウルが付属する。日本での販売価格は未発表。

