ホーム モーターサイクル 新型車 記事

【ドゥカティ パニガーレV2 試乗】「敷居が高い」と思っている方にこそ『V2S』をオススメ！…小鳥遊レイラ

ことりちゃんとドゥカティ パニガーレV2S
  • ことりちゃんとドゥカティ パニガーレV2S
  • ドゥカティ パニガーレV2S
  • ドゥカティ パニガーレV2S
  • ドゥカティ パニガーレV2S
  • ドゥカティ パニガーレV2S
  • ドゥカティ パニガーレV2S
  • ドゥカティ パニガーレV2S
  • ドゥカティ パニガーレV2S

今回は久しぶりのインプレッションということで、約半年ぶりにレーシングスーツを着てメディア試乗会に参加してきました。そしてその試乗車は、ドゥカティの新型『パニガーレV2』です。

【画像】ドゥカティ パニガーレV2Sとことりちゃん

実は以前、スーパースポーツ『950S』や前モデルのパニガーレV2にはストリートで試乗した経験があるのですが、新型に跨った瞬間にまず感じたのは、ポジションの変化でした。

ドゥカティ パニガーレV2Sドゥカティ パニガーレV2S

前モデルと比べてステアリング位置がわずかに高くなり、ステップも気持ち前寄りに設定されているため、前傾姿勢がきつすぎず、ライダーへの負担が少ない印象です。私のような女性でも、無理なく上半身を支えられる自然な姿勢が取れるので、サーキットだけでなくツーリングなど長時間のライディングでも快適に過ごせそう。

今回はサーキットでの本格走行ということで、正直ちょっと緊張しました。ただ、それ以上に楽しみなのは間違いなし。今回はプロ視点ではなく、ストリート＋ちょっぴりスポーツ走行を楽しむ女子目線でこのバイクの魅力をお伝えします！

◆「軽い！」これぞドゥカティ、な世界観が味わえます

ことりちゃんとドゥカティ パニガーレV2Sことりちゃんとドゥカティ パニガーレV2S

まず1本目の走行を終えて感じたのは、「軽い！」ということ。乾燥重量はわずか179kg。120馬力という数値以上に、扱いやすさが際立っています。取り回しも軽快で、またがって起こす瞬間からその軽さを実感できました。

今回のモデルでは、3000回転あたりからすでに全体トルクの約70％が出ているということで、低回転からの加速も力強く、街乗りでも快適そうな印象です。強さはあるけれど、暴れすぎない。そんな絶妙なバランス感があります。

なお、今回試乗したのはパニガーレV2のスタンダードではなく、サスペンションにオーリンズを採用した『パニガーレV2S』。このおかげで、コーナーへの進入時や強めのブレーキングでも安定感が高く、サーキットでの走行にもしっかり対応してくれます。

ドゥカティ パニガーレV2Sドゥカティ パニガーレV2S

そしてモード切り替えの印象についても触れておきたいのですが、今回のパニガーレV2には「ウェット」「ロード」「スポーツ」「レース」の4つのライディングモードが用意されています。2本目の走行ではそれぞれのモードを試しましたが、驚いたのはモード毎に設定されたパワー感やレスポンスの違いです。

たとえばウェットモードでは馬力が最大95馬力まで制御され、レスポンスもマイルドに。これにより、スーパースポーツモデルとは思えないほど穏やかで優しい挙動になり、初心者でも安心して乗れる仕上がりになります。渋滞や雨天時など、街乗りでの実用性も十分に期待できるモードです。

一方、ロードモードは街乗りに適したバランスの良い特性。スポーツモードに切り替えればレスポンスが鋭くなり、より「走る楽しさ」が味わえます。そして、レースモードになると、もはやじゃじゃ馬。鋭いスロットルレスポンスと荒々しいエンジンフィールが全面に出てきて、「これぞドゥカティ！」という世界観を体感できました。

◆ドゥカティの世界を身近にしてくれる1台

ドゥカティ パニガーレV2Sドゥカティ パニガーレV2S

こうしたモードの切り替えによって、ライダーの技量や用途に応じた柔軟な乗り方ができる点は、このパニガーレV2の大きな魅力です。スーパースポーツへの憧れを持つライダーが、無理なくステップアップするための“入り口”としても十分に機能してくれると思います。

また、パーツ類の仕上がりにも注目です。車体はV4に比べてかなりスリムで、ウィングレットも装備されていない分、よりスタイリッシュな印象。タンク容量は前モデルから2リットル減って15リットルとなり、ボディ全体が引き締まったフォルムに。シートには高級感のあるアルカンターラ調素材が使用されており、見た目にも触り心地にもこだわりが感じられます。

ドゥカティ パニガーレV2Sドゥカティ パニガーレV2S

足つきに関しては、シート高が837mm。私は身長160cmですが、両足はつかず、片足で支える感じでした。それでも軽さのおかげでバランスは取りやすく、「足がつかない＝不安」という感覚は感じにくかったです。とはいえ、安定して扱うには165cm以上あると安心かもしれません。今回のようにサーキットを思い切り走るのも楽しいですが、ポジションもきつくないためロードモードでのんびり街中を流してみたり、高速道路をクルージングするような楽しみ方もしてみたいなと思いました。

今まで「パニガーレ＝敷居が高い」と思っていた方にこそ、ぜひ一度このV2Sを体感してみてほしいです。軽さとパワーのバランス、そして電子制御の賢さが詰まった、まさに“ドゥカティの世界を身近にしてくれる”1台。これからスーパースポーツに踏み出したい方にも、自信を持っておすすめできるモデルでした。

ことりちゃんとドゥカティ パニガーレV2Sことりちゃんとドゥカティ パニガーレV2S

■5つ星評価
パワーソース：★★★★★
フットワーク：★★★★★
コンフォート：★★★★
足着き：★★★
オススメ度：★★★★★

小鳥遊レイラ｜愛称：ことりちゃん
レースクイーンに憧れてモータースポーツ業界へ。しかしMOTOR STATION TVでの出演をきっかけに走る方に目覚めてしまい、いきなり大型二輪免許を取得。現在では2輪4輪共にサーキットを走り、一昨年に4輪のレース参戦のためJAF国内A級ライセンスを取得。先日、MFJロードレース国内ライセンスを取得して、今年は2輪でもレースに参戦予定。イベントMCから2＆4輪の耐久レース参戦まで楽しむモータースポーツ女子。身長は160cm。

《小鳥遊レイラ》
小鳥遊レイラ

小鳥遊レイラ

小鳥遊レイラ｜愛称：ことりちゃん レースクイーンに憧れてモータースポーツ業界へ。しかしMOTOR STATION TVでの出演をきっかけに走る方に目覚めてしまい、いきなり大型二輪免許を取得。現在では2輪4輪共にサーキットを走り、一昨年に4輪のレース参戦のためJAF国内A級ライセンスを取得。先日、MFJロードレース国内ライセンスを取得して、今年は2輪でもレースに参戦予定。イベントMCから2＆4輪の耐久レース参戦まで楽しむモータースポーツ女子。身長は160cm。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ドゥカティ（Ducati）

モーターサイクル 試乗記

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES