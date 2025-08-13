ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

インフィニティの最上位SUV『QX80』に初の「スポーツ」グレード登場

インフィニティ『QX80』の「スポーツ」
  • インフィニティ『QX80』の「スポーツ」
  • インフィニティ『QX80』の「スポーツ」
  • インフィニティ『QX80』の「スポーツ」
  • インフィニティ『QX80』の「スポーツ」
  • インフィニティ『QX80』の「スポーツ」
  • インフィニティ『QX80』の「スポーツ」
  • インフィニティ『QX80』の「スポーツ」
  • インフィニティ『QX80』の「スポーツ」

日産自動車の海外向け高級車ブランドのインフィニティが、最上位SUV『QX80』の2026年モデルに、米国で「スポーツ」グレードを設定する。

2026年モデルのQX80は、直感的なテクノロジーと洗練されたデザイン、力強い走行性能を備えた高級SUVとして位置づけられる。今回新設定されるスポーツグレードは、QX80史上最もスタイリッシュでダイナミックな外観を実現している。

インフィニティ『QX80』の「スポーツ」インフィニティ『QX80』の「スポーツ」

スポーツグレードの外観は大胆な変更が施されている。新しいフロントグリル、再設計されたフロントバンパー、専用の22インチホイールデザインを採用。エクステリアトリム、ミラーキャップ、ロワーバンパーフィニッシャー、ルーフレール、エンブレムなど、外装各部にダークエレメントを配している。

室内では、ダスクブルーのカラースキームを採用し、ダークマットクロームアクセント、グラファイトのヘッドライナーとピラー、インストルメントパネルとドアにオープンポア木目トリム、ダイヤモンドパターンのパーフォレーションを施したブラック/ブルーのシートインサートを配置している。

インフィニティ『QX80』の「スポーツ」インフィニティ『QX80』の「スポーツ」

スポーツグレードのボディカラーは、ミネラルブラック、ラディアントホワイト、グランドブルー、ダイナミックメタルの4色を用意。後者3色にはオプションでブラックオブシディアンルーフとのコントラスト仕様も選択可能だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

インフィニティ

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES