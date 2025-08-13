インフィニティの最上位SUV『QX80』に初の「スポーツ」グレード登場

日産自動車の海外向け高級車ブランドのインフィニティが、最上位SUV『QX80』の2026年モデルに、米国で「スポーツ」グレードを設定する。

2026年モデルのQX80は、直感的なテクノロジーと洗練されたデザイン、力強い走行性能を備えた高級SUVとして位置づけられる。今回新設定されるスポーツグレードは、QX80史上最もスタイリッシュでダイナミックな外観を実現している。

インフィニティ『QX80』の「スポーツ」

スポーツグレードの外観は大胆な変更が施されている。新しいフロントグリル、再設計されたフロントバンパー、専用の22インチホイールデザインを採用。エクステリアトリム、ミラーキャップ、ロワーバンパーフィニッシャー、ルーフレール、エンブレムなど、外装各部にダークエレメントを配している。

室内では、ダスクブルーのカラースキームを採用し、ダークマットクロームアクセント、グラファイトのヘッドライナーとピラー、インストルメントパネルとドアにオープンポア木目トリム、ダイヤモンドパターンのパーフォレーションを施したブラック/ブルーのシートインサートを配置している。

インフィニティ『QX80』の「スポーツ」

スポーツグレードのボディカラーは、ミネラルブラック、ラディアントホワイト、グランドブルー、ダイナミックメタルの4色を用意。後者3色にはオプションでブラックオブシディアンルーフとのコントラスト仕様も選択可能だ。