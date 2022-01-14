函館本線小樽以東（札幌方面）が暴風雪で麻痺状態　1月14日の鉄道運行情報

1月14日も発達した低気圧による大雪、強風などにより、次の各線で終日運休や運行見合せが相次いでいる（いずれも12時30分までの確認情報）。

とくにJR北海道では未明から長万部以北が麻痺状態になり、倶知安～小樽間は昼頃に再開したものの、JR北海道のウェブサイトで小樽～手稲間が10時頃から再開予定となっている小樽～岩見沢間は、11時30分時点で再開していないことを確認している。

■JR北海道

・函館本線

岩見沢～旭川間が終日運休。

・千歳線

南千歳～苫小牧間で運行見合せ中。

・札沼線（学園都市線）

桑園～北海道医療大学間全線で運行見合せ中。

・宗谷本線

名寄～稚内間が終日運休。

・室蘭本線

沼ノ端～岩見沢間が終日運休。

・石勝線

南千歳～新夕張間の普通列車が終日運休。

・根室本線

滝川～東鹿越間が終日運休。

・留萌本線

深川～留萌間全線が終日運休。

・石北本線

新旭川～遠軽間の普通列車が終日運休。

・富良野線

旭川～富良野間全線が終日運休。

■JR東日本

・津軽線

青森～蟹田間で運行見合せ中。蟹田～三厩（みんまや）間は終日運休。

・奥羽本線

山形線区間の庭坂～米沢間が終日運休（山形新幹線は運行）。

・北上線

北上～横手間全線で運行見合せ中。

・陸羽東線

新庄～鳴子温泉間で運行見合せ中。

・上越線

水上～宮内（長岡）間が終日運休。

・只見線

小出～只見間、会津坂下～会津川口間が終日運休。

・飯山線

越後川口～戸狩野沢温泉間が15時頃まで運行見合せ。

・大糸線

信濃大町～南小谷間が終日運休。

■JR東海

・高山本線

飛騨古川～猪谷間で14時台まで運行見合せ。上りは猪谷15時8分発、下りは飛騨古川16時25分発から再開予定。

■JR西日本

・大糸線

南小谷～糸魚川間が16時40分頃まで運行見合せ。下りは平岩19時6発糸魚川行き、南小谷19時8分発糸魚川行き、上りは糸魚川16時49分発南小谷行きから再開予定。

なお、JR貨物は1月13日19時時点で室蘭本線沼ノ端～岩見沢間、上越線高崎～南長岡間で貨物列車の運行を見合わせている。

小樽駅の掲示（1月14日10時頃）。