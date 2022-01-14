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函館本線小樽以東（札幌方面）が暴風雪で麻痺状態　1月14日の鉄道運行情報

札幌方で懸命の除雪作業が続く小樽駅構内（1月14日、11時30分頃）。
  • 札幌方で懸命の除雪作業が続く小樽駅構内（1月14日、11時30分頃）。
  • 小樽駅構内に出動した除雪機械（1月14日、10時頃）。
  • 小樽駅構内を行き来する除雪機械（1月14日、10時15分頃）。
  • 小樽駅の留置線で待機する電車（1月14日、10時15分頃）。
  • 雪が降り続く小樽駅。札幌、倶知安方面とも始発から運休状態に。1月14日。
  • 小樽駅の掲示（1月14日10時頃）。
  • 並行する高速バスも運休していた（1月14日、10時10分頃）。

1月14日も発達した低気圧による大雪、強風などにより、次の各線で終日運休や運行見合せが相次いでいる（いずれも12時30分までの確認情報）。

とくにJR北海道では未明から長万部以北が麻痺状態になり、倶知安～小樽間は昼頃に再開したものの、JR北海道のウェブサイトで小樽～手稲間が10時頃から再開予定となっている小樽～岩見沢間は、11時30分時点で再開していないことを確認している。

■JR北海道

・函館本線
岩見沢～旭川間が終日運休。
・千歳線
南千歳～苫小牧間で運行見合せ中。
・札沼線（学園都市線）
桑園～北海道医療大学間全線で運行見合せ中。
・宗谷本線
名寄～稚内間が終日運休。
・室蘭本線
沼ノ端～岩見沢間が終日運休。
・石勝線
南千歳～新夕張間の普通列車が終日運休。
・根室本線
滝川～東鹿越間が終日運休。
・留萌本線
深川～留萌間全線が終日運休。
・石北本線
新旭川～遠軽間の普通列車が終日運休。
・富良野線
旭川～富良野間全線が終日運休。

■JR東日本

・津軽線
青森～蟹田間で運行見合せ中。蟹田～三厩（みんまや）間は終日運休。
・奥羽本線
山形線区間の庭坂～米沢間が終日運休（山形新幹線は運行）。
・北上線
北上～横手間全線で運行見合せ中。
・陸羽東線
新庄～鳴子温泉間で運行見合せ中。
・上越線
水上～宮内（長岡）間が終日運休。
・只見線
小出～只見間、会津坂下～会津川口間が終日運休。
・飯山線
越後川口～戸狩野沢温泉間が15時頃まで運行見合せ。
・大糸線
信濃大町～南小谷間が終日運休。

■JR東海

・高山本線
飛騨古川～猪谷間で14時台まで運行見合せ。上りは猪谷15時8分発、下りは飛騨古川16時25分発から再開予定。

■JR西日本

・大糸線
南小谷～糸魚川間が16時40分頃まで運行見合せ。下りは平岩19時6発糸魚川行き、南小谷19時8分発糸魚川行き、上りは糸魚川16時49分発南小谷行きから再開予定。

なお、JR貨物は1月13日19時時点で室蘭本線沼ノ端～岩見沢間、上越線高崎～南長岡間で貨物列車の運行を見合わせている。

小樽駅の掲示（1月14日10時頃）。小樽駅の掲示（1月14日10時頃）。
《佐藤正樹》

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