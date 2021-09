メルセデスベンツ Eクラス のEV『EQE』、ティザー公開…IAAモビリティ2021でモデル発表ヘ

メルセデスベンツは9月2日、ドイツで9月5日に開催されるIAAモビリティ2021のプレビューイベントでワールドプレミアする新型EVセダン、『EQE』(Mercedes-Benz EQE)のティザー映像を公開した。

EQEは、『EQS』の下に位置するEVとなる。EQSが新型『Sクラス』に相当するEVであるのに対して、EQEは『Eクラスセダン』に相当するEVとなる。

メルセデスベンツはEQEのワールドプレミアを通じて、EVビジネスサルーンのスポーティさや快適性をアピールする予定だ。EQEは、ダイナミックなパフォーマンスとハンドリングを、リラックスした移動体験と組み合わせ、クラスの新しいベンチマークを打ち立てるという。

EQEは、広い室内空間を備える、と自負する。EQSと同様の「ワンボウ」デザインが、EQEの力強いフォルムを構築するという。ティザー映像では、EQEの内外装のディティールを紹介している。

The #EQE : the new business avant-garde saloon celebrates its world premiere at the IAA MOBILITY 2021 on September 5, 2021, 6:00 PM (CEST) on Mercedes me media: https://t.co/5dS4vzzqpI #MBIAA21 #IAA21 pic.twitter.com/aQxTJASJMr

Get a glimpse at the new all-electric #EQE.



Don't miss its world premiere on September 5, 2021, 6:00 PM (CEST) at the IAA MOBILITY 2021 on Mercedes me media: https://t.co/5dS4vzzqpI #MBIAA21 #IAA21 pic.twitter.com/E0hhKpkJyG