【ホンダ ヴェゼル 新型】ナビタイム、よりみちスポット検索など6アプリを提供

ナビタイムジャパンは、新型『ヴェゼル』の発売に合わせ、4月22日よりアプリ配信サービス「ホンダアプリセンター」向けに「よりみちスポット検索 よってこ! by NAVITIME」など6種類のアプリを提供する。

ホンダアプリセンターは、「ホンダコネクトディスプレー」で利用できる、車内で役立つアプリを配信するサービス。好みのアプリをインストールすることで、もっと楽しい、もっと新しいカーライフを体感できる。

ナビタイムジャパンでは、2020年11月より『ホンダe』の「ワイドスクリーン ホンダコネクトディスプレー」向けにナビアプリ「NAVITIME CONNECT for Honda」を提供していたが、今回新型ヴェゼルのホンダコネクトディスプレーでもアプリを利用できるようになった。さらに、「よりみちスポット検索 よってこ! by NAVITIME」など、アプリ6種類の提供を開始した。

よりみちスポット検索 よってこ! by NAVITIMEは、検索条件から「お一人」「友達」「カップル/夫婦」「家族」を選んで、周辺もしくは、車載ナビに目的地がセットされている場合はそのルート沿いにある、寄り道におすすめのスポットを検索できる。よりみちスポットはジャンルごとに最大6件表示。スポットの滞在時間や料金の目安などの詳細情報を確認できる。気になったスポットを経由地としてルートに組み込んで、滞在時間も考慮した立ち寄り計画を作成し、到着予想時間を確認しながら滞在時間を編集することも可能。さらに設定したスポットを車載ナビへ送信することで、現地までのナビゲーションも可能としている。

今回新たに提供するアプリは、このよりみちスポット検索 よってこ! by NAVITIMEのほかに、「トイレ検索 by NAVITIME」と、「NAVITIME CONNECT for Honda」を機能ごとに分けた「周辺駐車場 by NAVITIME」「ガソリンスタンド検索 by NAVITIME」「EVスタンド検索 by NAVITIME」「周辺観光スポット by NAVITIME」を含めた合計6種類。機能別のアプリを用意することで、利用者にとってアプリの目的がわかりやすく使いやすいものを目指した。