ホンダとエクソンモービル、SUPER GT 2025年シーズンの技術パートナーシップロゴ発表

ホンダとエクソンモービルのSUPER GT 2025年シーズンの技術パートナーシップロゴ
  • ホンダとエクソンモービルのSUPER GT 2025年シーズンの技術パートナーシップロゴ
  • ホンダレーシングの GT500 クラスマシン
  • ホンダレーシングの GT500 クラスマシン

エクソンモービル・ジャパンが19日、ホンダ・レーシングとの2025年SUPER GTシリーズにおけるパートナーシップを象徴する新たなテクノロジーパートナーシップロゴを発表した。

エクソンモービル・ジャパンは2017年よりSUPER GTシリーズにおけるホンダレーシングのGT500クラスのエンジン開発をサポートするためMobil 1エンジンオイルを供給している。新たに作成されたテクノロジーパートナーシップロゴは両社の関係性をより強固にするものとして作成された。

ホンダレーシングの GT500 クラスマシン

このパートナーシップは、SUPER GTシリーズのGT500クラスにおいて、Mobil 1エンジンオイルを用いることによって競争力のあるホンダ・レーシングのエンジンを開発し、シリーズチャンピオン獲得することを目的としている。

Mobil 1エンジンオイルは、どんなに過酷な状況下でも卓越した性能を発揮し、エンジンを保護するように設計され、ホンダ・レーシングのGT500マシンのエンジンが求める耐久性、最適なエンジン効率、および耐摩耗性能を提供する。

新たに作成されたテクノロジーパートナーシップロゴは両社の技術協業の精神を視覚的に表現したものだ。

