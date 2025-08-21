ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

全長5m超えのフルサイズSUV『パリセード』、カザフスタンで発売

ヒョンデが、最上位SUV『パリセード』新型の販売をカザフスタンで開始した。

今回発売されたのは第2世代となるフルサイズSUVで、先進技術、居住性、信頼性、安全性をさらに向上させた。ステータス、スタイル、快適性を重視するユーザーや、アウトドア愛好家に最適なモデルとして位置づけられている。

新世代のフラッグシップモデルは、プレステージ、ラグゼ、特別仕様のカリグラフィーシリーズの3つのグレードを用意。ボディカラーは、シルバーメタリックからエメラルド、ダークブルーまで9色を設定している。

パリセードのフラッグシップとしての地位は、その「記念碑的」な外観によって強調されている。SUVはその寸法で印象を与える。前世代と比較して、より力強く堂々とした輪郭を獲得し、全長5065mm、全幅1980mm、全高1805mmとなった。ホイールベースは70mm拡大されて2970mmとなり、路上での安定性、乗り心地の滑らかさ、室内空間の拡大を実現している。

新しいデザインは縦と横のラインを強調しており、これはデイタイムランニングライトの形状に顕著に反映されている。大型のクロームグリルにより、車両はさらに堅実な印象を与える。改良された空力性能（抗力係数0.31）により流線型のプロファイルを実現。カリグラフィーシリーズではホイール径が21インチに拡大された。

カザフスタンでは、新型SUVに249hpの2.5リットル スマートストリーム2.5T-GDIガソリンエンジンを搭載。最大トルクは422Nmで、8速オートマチックトランスミッションと組み合わせる。複合燃費は100km当たり10リットルとなっている。4輪駆動システム（4WD）により、車両の悪路走破性、方向安定性、強力なトラクションを向上させ、雨天や雪道で特に有効。オート、マッド、サンド、スノーの4つの走行モードから選択可能。サスペンションは拡大されたサイズに適応し、快適性と優れた路上制御を確保している。

印象的なサイズにより、車両は十分な空間を提供する。これは長距離旅行や家族での移動において大きな利点となる。7人乗りと8人乗りのバージョンがあり、2列目と3列目に快適に座ることができる。2列目シートは電動調整、ベンチレーション、ヒーター機能を備える。すべての後部座席は完全にフラットな床に折りたたむことができ、荷室容量を317リットルから2098リットルまで拡大する。複数の収納とカップホルダーも設置されている。

全く新しいパリセードの内装は細部まで丁寧に作り込まれている。トリムには新しい色と高級素材を使用。例えば、シート張りに使用されるナッパレザーの色の範囲が拡大された（ブラック、ブラウン、ブルー/グレー、さらに新しいダークコールシェードを提供）。特に後部のキャビン内の遮音性が向上し、音楽鑑賞や会話により快適性をもたらす。

パノラマ曲面ディスプレイは12.3インチのインストルメントパネルと12.3インチのマルチメディアシステムを特徴とする。ドライバーが道路から注意をそらすことなくフロントガラス上のすべての重要な情報を見ることができる12インチHUDプロジェクションディスプレイも装備。タッチ式クライメートコントロール、音声アシスタント、ワイヤレススマートフォン充電機能も備える。各列には100W USB-Cコネクターが装備されている。

《森脇稔》

