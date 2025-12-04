ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヒョンデ、欧州に新テスト施設を開所…次世代技術開発へ

ヒョンデ・モーター・ヨーロッパ・テクニカル・センター(HMETC)の新テスト施設
ヒョンデは、ドイツのリュッセルスハイムにあるヒョンデ・モーター・ヨーロッパ・テクニカル・センター(HMETC)に、1億5000万ユーロを投じた新テスト施設を開設したと発表した。

欧州におけるイノベーションとエンジニアリングの卓越性への取り組みを示す重要な節目となる。

「スクエアキャンパス」と名付けられたこの施設は、2003年の「ラウンドキャンパス」開設以来、HMETCにおける最大規模の研究開発施設への投資となる。革新的で市場をリードする技術の開発を支え、欧州における将来のヒョンデ、キア、ジェネシスモデルの開発において重要な役割を果たす。

2万5000平方メートルの敷地には、グループ内で最大の半無響室が設置されている。これにより、天候条件に完全に左右されることなく、騒音・振動・ハーシュネス(NVH)や走行騒音のテストを無制限に実施できる。

スクエアキャンパスの高度なダイナモメーター施設は、開発において重要な役割を果たし、車両や個別部品の包括的なテストを可能にする。これらの施設は、電気自動車、ハイブリッド、内燃機関のパワートレインすべてに対応している。また、新しいEV充電実験室、最先端のドライビングシミュレーター、OTA(無線)アップデート、サイバーセキュリティ、先進運転支援システム(ADAS)を含む電子システム開発のための新施設も備えている。

これらの業界をリードする能力により、HMETCはあらゆるタイプの車両を実際の条件下でテストおよび検証しながら、欧州の顧客の独自の期待に合わせた将来の製品を開発できる。スクエアキャンパスへの投資は、グループの戦略の重要な部分を形成し、先進技術のリーダーとしての地位を強調している。

実際のプロトタイプテストは開発過程において依然として重要な部分であるが、スクエアキャンパスは屋外での外部テストに伴う課題から保護し、グループの既存のグローバルテストおよび知識共有プログラムを補完する。

スクエアキャンパスは、グループの環境目標を支援し、リサイクル材料、太陽光発電パネル、ヒートポンプシステムを組み込んでいる。これは、持続可能なモビリティソリューションの開発と、2045年までに世界的にゼロ・テールパイプ・エミッションを達成するというグループの広範なコミットメントを反映している。

この大規模な拡張は、HMETCチームの継続的な成長の基盤でもある。組織の従業員数は2024年以降20%増加し、現在500人以上を雇用している。人材と技術へのこの投資は、統合されたイノベーションの新たな段階を同時に推進し、さまざまな分野の専門家を結集して、持続可能でコネクテッドなモビリティに対するグループのビジョンを前進させる。

欧州での開発は、2013年に開設されたニュルブルクリンクのHMETCの施設でも継続される。この施設も2025年1月に1300万ユーロの投資により拡張され、834平方メートルの最先端テスト施設、専用ワークショップエリア、専門実験室が追加されている。

《森脇稔》

