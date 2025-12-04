ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヒョンデ、量産型モビリティロボット「MobED」を初公開…2025国際ロボット展

ヒョンデ MobED
  • ヒョンデ MobED
  • ヒョンデ MobED

ヒョンデ自動車グループは12月3日、東京で開催中の2025国際ロボット展iREX 2025）で、同グループのRobotics LABが開発した初の量産型モビリティロボットプラットフォーム『MobEDモベッド）』を公開した。

【画像全2枚】

ドン・ジン・ヒョン常務は「MobEDは、多様な産業や日常生活に適応する次世代ソリューションであり、ロボティクス市場に新たな基準を打ち立てる」と述べた。MobEDはCES 2022でコンセプトとして披露されており、人工知能（AI）を活用した完全自律型の量産モデルへと進化した。

MobEDの特徴は、ハードウェアの「アダプティブモビリティ」、ソフトウェアの「インテュイティブオートノミー」、用途拡張を重視した「インフィニットジャーニー」の3点。

MobEDの中核となるDnL（Drive and Lift）モジュールは、姿勢制御、駆動、ステアリングを統合し、多方向移動を可能にする。偏心ベースの姿勢制御により、凹凸路面や傾斜地でも姿勢と高さを動的に調整し、不規則な地形でも安定した走行を可能とする。LiDARとカメラによる認識システムは予測ナビゲーションを支援し、混雑した場所でも高精度なナビゲーションを行なう。

ヒョンデ MobEDヒョンデ MobED

プラットフォームは配送、研究、物流、映像制作など幅広い用途に対応する。ユニバーサルマウントレールとAPIによりアタッチメントの統合も容易で、屋内外を問わずシームレスな運用が期待される。

デザインは「洗練されたエッジ」をテーマに、直線と曲線を融合。高品質金属の加工精度を生かし、技術的精密さと上質な外観を両立させた。操作面では、大型タッチスクリーンと3D UIによる直感操作を採用した。

モデル構成は、自律性を高めた「MobED Pro」と、研究開発向けに自律機能を持たない「MobED Basic」の2種を設定し、多様なニーズに対応する。

量産は2026年上半期に開始する予定だ。


ヒューマノイド最前線】ロボスタがウェビナー新企画開始　12月から毎月開催
https://response.jp/article/2025/11/27/403988.html

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES