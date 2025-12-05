ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヒョンデ、過去最大の韓国投資…AI・ロボット・水素に注力

ヒョンデグループは、2026年から2030年までの5年間で125.2兆ウォンを韓国に投資すると発表した。これは同グループ史上最大規模の国内投資となる。

今回の投資額は、2021年から2025年の前期5年間の89.1兆ウォンを36.1兆ウォン上回る。年平均では25.04兆ウォンとなり、前期の年平均17.8兆ウォンから40%以上の増加となる。

投資は3つの主要分野に配分される。将来事業への投資に50.5兆ウォン、研究開発に38.5兆ウォン、設備投資に36.2兆ウォンが充てられる。

将来事業投資では、AI・ロボティクス産業の育成に重点を置く。同グループは最近エヌビディアとの協力強化を発表しており、車載AI、自動運転、スマートファクトリー、ロボティクスなどの分野でAI能力を積極的に強化している。

AIモデルの訓練と運用に必要な膨大なデータを処理するため、高出力AIデータセンターの設立を検討中だ。このデータセンターは、物理的AIロボットや自動運転車が生成するAI訓練データ用にペタバイト規模のストレージ容量を備える計画である。

また、物理的AIエコシステムの推進において中心的な役割を果たす「現代自動車グループ物理的AIアプリケーションセンター」の設立も進めている。このセンターでは、AIを通じて大規模な行動データで訓練されたロボットの完全性と安全性を検証し、実際の産業環境への展開前に信頼性を確保するための革新的なテストベッドとして機能する見込みだ。

物理的AIを通じて開発された顧客向けロボティクス技術をベースに、現代自動車グループはロボティクス製造およびファウンドリ施設を構築する。これにより、完全なロボティクスシステムを自社で生産できるようになり、製造専門知識を持たない中小企業向けにファウンドリサービスを提供できるようになる。

同時に、既存の自動車部品サプライヤーによるロボティクス部品のR&Dも積極的に支援する。自動車部品サプライヤーのロボティクス分野への参入を加速することで、これらのサプライヤーはコア部品の国産化と高付加価値製品の輸出に貢献し、韓国の産業変革をさらに加速させることが期待される。

グリーンエネルギーエコシステムの強化に向けて、グリーン水素生産用の水電解装置の開発にも投資を計画している。

現代自動車グループは、再生可能エネルギーの供給が容易な南西部に1GWのPEM電解プラントを建設する計画だ。近隣には水素出荷センターや充填ステーションも設置される。

韓国の水素経済への移行を加速するため、PEM電解装置と水素燃料電池部品の製造施設も設立し、これらの事業をグローバル輸出ビジネスとして位置づける。

ヒョンデグループはまた、韓国政府や地方自治体との協議を通じて、AI、水素エネルギー、V2Xなどグループのコア技術を統合した水素AIスマートシティの設立への投資も積極的に検討する。

現在、ヒョンデグループは韓国全域の主要地域で車両および部品製造工場を運営している。今後5年間、新型車両モデルの投入に対応するため、生産ラインの最適化への投資を継続する。

新工場も建設中だ。蔚山のヒョンデ専用EV工場は2026年完成予定で、新しい水素燃料電池である。キアは京畿道華城にPBV用の新専用EV工場を完成させ、操業開始の準備を進めている。

現代製鉄は唐津製鉄所にLNG発電所を建設中で、高炉のアップグレードにも数十億ウォンを投資している。現代エンジニアリングは、サービスが不足している地域に対応するため、EV充電ステーションなどの全国的なインフラを拡大している。

R&D投資は、モビリティ業界における競争力の強化と、グローバル市場の状況に柔軟に対応するための新製品およびコア技術の開発に重点を置く。後輪駆動用ハイブリッドエンジンの開発に注力し、主要グローバル市場のニーズと環境に対応する地域戦略モデルと技術戦略を追求する。

設備投資は、韓国における生産最適化、製造技術の革新、顧客サービス拠点の拡大に向けられる。ヒョンデグループのグローバルビジネスコンプレックス(GBC)は、ソウル市の許可プロセス完了後に建設が開始される。GBCはグローバルイノベーションハブであり、韓国のランドマークとなり、建設中および建設後に大きな経済効果を生み出す。

ソフトウェア定義車両(SDV)の開発では、最近「プレオス」モビリティソフトウェアブランドを発表した。2026年後半にSDVペースカーを発表し、車両のハードウェアとソフトウェアを分離する計画だ。

パワートレインとラインナップの多様化では、電動化能力の強化を継続し、900km以上の航続距離を持つ航続距離延長型電動車両(EREV)を導入する。

バッテリー技術の内製化では、バッテリーの安全性と市場性を向上させるための投資を強化し、さまざまなバッテリータイプの設計および開発能力の内製化に注力する。

水素エネルギー事業の拡大では、次世代燃料電池システム、水素バス、トラックの開発を強化し、水素燃料電池車におけるグローバルリーダーシップの確立を目指す。現代自動車グループの各関連会社と協力し、生産、供給、貯蔵、利用にわたるエンドツーエンドの水素バリューチェーン全体と水素エコシステムを構築する。

ヒョンデグループは、韓国の国内工場で生産される車両の輸出先を多様化し、韓国のEV専用施設をグローバル輸出拠点として開発することで、輸出を大幅に拡大する計画だ。

2024年の218万台から2030年には247万台への輸出を目指し、同期間にEV輸出(EV、PHEV、HEV、FCEVを含む)を69万台から176万台に拡大する。

ヒョンデグループは、この大規模な国内投資により、関連産業を発展させ、韓国のグローバルモビリティイノベーションハブとしての地位強化に貢献し、国民経済をさらに活性化させることを見込んでいる。

