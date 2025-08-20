コメリが洗車グッズの新商品を発売、撥水力2倍のカーワックススプレーなど4アイテム

ホームセンター大手・コメリのオリジナル・カーケア製品ブランド「CRUZARD（クルザード）」が、新たに洗車用品4商品の販売を開始した。

メイン商品の「CRUZARD プレミアムかんたんワックススプレー」は、従来品と比較して2倍の艶成分を配合したコストパフォーマンスに優れたワックスだ。新開発のシリコーンレジンと天然カルナバロウ成分により、車体に深い艶と輝きを与えるとともに、高い撥水効果を実現する。

スプレータイプのため作業性が良く、拭き上げるだけで手軽に撥水力と上質な艶を得られる。ボディ専用で全車色に対応し、容量500mLで税込み価格は598円となっている。

CRUZARD プレミアムかんたんワックススプレー

「CRUZARD ワックスコーティング前の下地処理用シャンプー」はワックス・コーティングの前に使用することで、水アカ・水シミを除去して本来のコーティング効果を引き出す効果がある。1Lサイズで税込み価格598円。

「CRUZARD バケツフィルター」は、洗車バケツに入れておくことでバケツの底に沈む砂や泥がスポンジや洗車モップに触れるのをブロックしてくれる。水と洗剤だけのクリアな状態で使えるため、砂噛みによるボディの細かな傷の発生を大幅に軽減できる。370×280×90mmサイズで、税込み価格は1280円。

CRUZARD バケツフィルター

「CRUZARD 洗車マルチブラシ」はタイヤとホイール両方に使用できるハンディブラシ。独自の山切りカットの毛先で、細部の汚れを掻き出す効果がある。幅280×高さ110×奥行95mmのコンパクトサイズで、税込み価格は1280円。

今回発売の商品は全国のコメリパワー、コメリハード&グリーン各店舗とオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で購入できる。CRUZARDブランドは「ハイレベルなカーケアを誰でもいつでも手軽に出来る」ことを目指し、本格的な機能で価格も手頃なラインナップを揃えている。